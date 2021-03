Le regioni che vanno verso la zona rossa e arancione dopo l'ultimo report dell'Iss

Sono almeno 10 le regioni e province autonome che rischiano la zona rossa sulla base delle indicazioni contenute nel Report #43 dell'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e le province di Trento e Bolzano. Altre otto regioni sono o dovrebbero diventare arancioni. E vale a dire: Abruzzo, Toscana, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. La Sardegna invece dovrebbe restare in zona bianca. Questo lo scenario più probabile atteso per le prossime ore. L'ufficialità però arriverà solo con l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che arriverà entro stasera. Il provvedimento enterà in vigore a partire da lunedì 15 marzo 2021.

Lombardia verso la zona rossa, Lazio e Veneto sul filo di lana

Non sono però escluse sorprese: il Veneto (oggi arancione) e il Lazio (giallo) ad esempio sono sul filo di lana. "È probabile che il Lazio diventi zona rossa perché abbiamo un Rt a 1,3 ed essendo superiore ad 1,25 diventa una sorta di dato automatico" ha fatto sapere oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, aggiungendo però "che la pressione sugli ospedali non ha raggiunto le soglie che conoscono altre Regioni" e "noi siamo molto al di sotto della soglia di allerta". "Però ha precisato D'Amato - sono valutazioni della cabina di regia nazionale e noi ci rimettiamo alle loro decisioni. In linea di massima l'Rt ci colloca in una condizione di ulteriori restrizioni, molto probabilmente in zona rossa".

Anche il Veneto rischia grosso, ma non è detta l'ultima parola: il governatore Luca Zaia ha fatto sapere che l'Rt si attesta a 1,28 e quindi "siamo sul filo del rasoio, aspettiamo comunicazioni ma sembra di capire che ci siano un bel po' Regioni che passano al rosso. Vedremo i calcoli nazionali ma rischiamo di essere nel contingente di Regioni che passano al rosso". Nella Regione la percentuale di occupazione delle terapie intensive e' del 14% e quella dell'area non critica e' del 17%. L'incidenza è di 194,4 su 100.000 abitanti in due settimane.

Verso la zona rossa anche la Lombardia. "I dati sono stati contenuti dalle scelte che abbiamo fatto dieci giorni fa, ma le varianti sono molto più veloci" ha detto il governatore Attilio Fontana in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold, preannunciando il cambio di fascia. "Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini e che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non ci siano più limitazioni alla nostra vita".

La Toscana in zona rossa o arancione?

In bilico anche la Toscana che fino a poco fa era stata data in rosso. Secondo il presisente della Regione Eugenio Giani però il rischio sarebbe stato scongiurato. Il condizionale però è d'obbligo. Queste le parole di Giani. "Oggi pomeriggio vedremo qual è la situazione della Toscana, ma posso ragionevolmente dirvi che le relazioni degli organi tecnici al Cts dovrebbero consentirci di rimanere zona arancione". Ci saranno però quasi sicuramente dei lockdown locali.

"Noi siamo in arancione, ma oggi deciderò sulla base dei dati che mi stanno preparando, probabilmente in zona rossa ci possono essere alcune delle province della Toscana come Prato, come Pistoia, forse Arezzo, e altri comuni in cui si è vista l'evidenza del focolaio" ha fatto sapere il governatore intervenendo a 'Mattino 5' su Canale 5. Giani ha sottolineato come il sistema delle differenze fra zona stia funzionando. "La Toscana aveva avuto una situazione molto critica in ottobre, per questo virus delle mezze stagioni che colpisce da febbraio ad aprile e da ottobre a dicembre - ha aggiunto - Noi la seconda ondata l'avevamo avuta molto pesante: invece in questo momento stiamo reggendo. C' è una situazione generalizzata di arancione con delle chiusure locali"

Le regioni in zona rossa e arancione: com'è divisa oggi l'Italia

Attualmente, In base alle ordinanze del ministero della Salute del 5 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021 sono attualmente ricomprese:

nell'area bianca: Sardegna;

nell'area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;

nell'area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto;

nell'area rossa: Basilicata, Campania, Molise.

Cosa dice il report n.43 dell'Iss

L'epidemia peggiora. Nel periodo dal 17 febbraio al 02 marzo "l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range". Lo evidenza l'ultimo report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel report uscito la settimana scorsa l'Rt nazionale era stimato a 1,06, mentre due settimane fa a 0,99. I contagi dunque sono in aumento, ma non è certo una notizia inaspettata.

Nella settimana dall'1 al 7 marzo, spiega l'Iss nel monitoraggio, si continua inoltre ad osservare un'importante accelerazione nell'aumento dell'incidenza dei casi di Covid-19 "a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 per 100mila abitanti (1-7 marzo), verso 194,87 per 100mila abitanti (22-28 febbraio)".

"Si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (50.256 contro 41.833 la settimana precedente)" si legge nel report. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (28,8%) è stabile rispetto alla settimana scorsa, aumenta, invece, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37,8% contro 35,2% la settimana precedente). Infine, "il 20,2% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13,2% non è stata riportata la ragione dell'accertamento diagnostico", conclude il report.

Come aumentano i ricoveri e le terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica: 31% verso 26% della scorsa settimana. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva sale da 2.327 (2 marzo 2021) a 2.756 (9 marzo). "Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali - si precisa - con alcune Regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica e il relativo impatto, uniti all'incidenza, impongono comunque misure restrittive".

In aumento anche il numero di persone ricoverate in aree mediche che passa da 19.570 (al 2 marzo) a 22.393 (al 9 marzo). Anche in questo caso di sono marcate differenze tra le regioni.