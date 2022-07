Positivi al tampone, ma senza sintomi: cambia la durata dell'isolamento?

Ci siamo quasi. A breve dovrebbe arrivare una circolare del ministero della Salute con le nuove regole per le persone che risultano positive al coronavirus. A confermarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha prospettato una revisione delle disposizioni a stretto giro. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile" ha detto Costa intervenuto oggi ad 'Agorà Estate' su Rai3. "E allora convivenza a mio avviso significa anche rivedere e rivalutare le regole dell'isolamento in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente io prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere una revisione, una riduzione dell'isolamento per chi è positivo, ma non ha sintomi".

L'ipotesi su cui si sta ragionando (ne abbiamo parlato nei giorni scorsi) è quella di poter eseguire il test già dopo 48 ore senza sintomi e, in caso di esito negativo, tornare subito liberi di uscire. Le regole attuali sull'isolamento sono le seguenti: dopo un tampone positivo, devono trascorrere minimo sette giorni prima di poter tornare in libertà, sempre che un altro test (anche antigenico) accerti che ci si è negativizzati.

Ma la riflessione di Costa si spinge anche più in avanti: "Dopodiché - ha aggiunto infatti il sottosegretario - io credo che il passo successivo per arrivare a una convivenza" con Covid "sia di considerare l'ipotesi che, in presenza di positivi senza sintomi, si possa anche eliminare la quarantena magari indossando una mascherina e quindi potendo andare a lavorare. Anche perché altrimenti il rischio è, di fronte a un numero di contagi comunque ancora elevato, di ritrovarsi involontariamente a ribloccare il Paese".

L'idea di allentare le regole sull'isolamento non convince Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. "Non ha nessun senso scientifico", dice l'esperto all'Adnkronos. "Lidea di alleggerire l'isolamento dei positivi a Covid riducendone i tempi "è soltanto pura demagogia".