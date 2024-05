Poco trucco e basette "conformi": le regole per il look dei vigili per il Giubileo

Per gli uomini il taglio deve "seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto", alle donne sono consentiti accessori per capelli ma solo se "di dimensioni ridotte" e tassativamente "di colore nero o blu". Sono solo alcune delle "norme estetiche" contenute nel dettagliato elenco inviato dall'amministrazione capitolina agli agenti di polizia locale di Roma Capitale in vista del Giubileo.

A pubblicare polemicamente la nota è il capogruppo della lista civica Raggi Antonio De Santis, che definisce i dettami sui look degli agenti "una surreale sessione estetica" ed esprime "solidarietà al corpo".

La lista delle norme è suddivisa per genere "e già questa è una scelta discutibile", osserva De Santis condividendo su Facebook la foto della circolare.

Il decalogo

Gli uomini dovranno avere "capelli puliti, e se tinti, di colore naturale. Taglio di lunghezza moderata che deve seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto evitando qualsiasi forma di eccentricità; le basette devono essere conformi in lunghezza e spessore, con forma regolare; barba e baffi devono essere ben curati, di lunghezza non eccessiva e se tinti, di colore naturale, la parte del viso non interessata da barba e baffi deve comunque essere ben rasata", si legge nella nota.

Per quanto riguarda le donne, invece, i capelli "non devono contenere eccessiva quantità di lacca, di gelatina o di brillantina. Il taglio non deve essere eccentrico. La lunghezza dev'essere moderata e, in particolare, posteriormente è preferibile non superare il limite delle spalle e qualora ciò accada, i capelli dovranno essere legati e raccolti. Anteriormente la fronte deve essere scoperta, in particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il volume dei capelli deve essere sempre contenuto. È concesso l'utilizzo sui capelli di accessori di dimensioni ridotte, di colore nero o blu ma al solo scopo di raccoglierli. Il cosmetico non deve essere eccessivo, troppo marcato o di colore acceso".

"Giusto sottolineare il decoro personale ma poi il 90 per cento del resto che non funziona dove lo lasciamo?", commenta un utente. "Siamo l'ultima polizia locale in Italia per dotazioni quando dovremmo essere il fiore all'occhiello di tutti". Critiche le osservazioni anche sull'eventualità di "personale non binario". "Non è contemplato, oppure può scegliere a giorni alterni se presentarsi con baffi di colore naturale o frangetta proporzionata e mollettone blu?", ironizza una donna. "Posso comprendere la questione sotto il profilo 'corpo di polizia' paragonabile al decoro richiesto ai militari - scrive un altro utente - ma le parole proporzionale, regolare, giusto, naturale...che metri di misura sono?".