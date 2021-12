La "regola del non convivente" per chi viaggia in auto a Natale e il green pass su treni e bus

Quali sono oggi le regole per viaggiare in auto, bus e treno a Natale? E nelle zone gialle, arancione e rosse sarà sempre possibile spostarsi tra comuni e regioni? Districarsi tra la giungla di leggi introdotte nell'ultimo anno e mezzo non è cosa facile nonostante oggi le restrizioni siano molte meno che in passato. Veniamo al punto. Chi si trova nelle aree bianche o gialle può spostarsi liberamente in altre regioni o comuni dello stesso colore. Il discorso cambia per quanto riguarda le zone arancioni: l'ultimo decreto del governo (n.172 del 26 novembre) prevede che in caso di passaggio in questa fascia l'obbligo del Green Pass rafforzato "per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca" (citiamo dal sito di Palazzo Chigi).

Anche le regole sugli spostamenti dunque saranno diverse a seconda se si è vaccinati/guariti o non vaccinati. In sostanza solo chi ha il super green pass potrà spostarsi liberamente al di fuori del proprio comune di residenza, mentre chi non è vaccinato dovrà avere un valido motivo (vedi autocertificazione). Con la zona rossa al contrario le restrizioni saranno le stesse per vaccinati e non vaccinati e gli spostamenti e sarà permesso entrare e uscire dai territori solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Ma per la maggior parte degli italiani le restrizioni saranno di fatto assenti o minime: fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia non ci sono altre regioni che rischiano di passare in zona arancione e men che mai di finire in lockdown.

La regola del convivente per viaggiare in auto

Capitolo trasporti. Forse non tutti coloro che torneranno a casa in auto sono a conoscenza del fatto che la "regola del convivente" è tuttora in vigore. Di cosa parliamo? Si legge nelle Faq del governo: "Posso usare l'automobile con persone non conviventi?Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore".

Tradotto: nelle vetture private, a meno che non si viaggi con persone conviventi, va innanzitutto tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. E sui sedili posteriori ci possono essere al massimo due passeggeri, muniti di mascherina. Dunque se il passeggero che sta davanti non è un convivente si potrà viaggiare massimo in 3. Una regola, meglio sottolinearlo, che vale anche nelle zone bianche.

Per viaggiare in in treno, pullman e aereo servirà il green pass (base)

E veniamo a treni e aerei. Con l'ultimo decreto, come in molti sapranno, l'utilizzo del green pass è stato esteso a diversi mezzi di trasporto, tra cui autobus, tram e metropolitane nonché treni regionali, aerei e traghetti. Per viaggiare "basterà" il green pass "base" o "rafforzato". Se non si è vaccinati o guariti dal Covid da meno di sei mesi dunque sarà sufficiente fare un tampone antigenico (che dura 48 ore) o molecolare (valido per 72). Una cosa da tenere a mente: è bene controllare con attenzione la durata del proprio certificato perché in caso di green pass scaduto il passeggero verrà fatto scendere alla prima stazione utile. Il rischio dunque è quello di dover scendere dal treno (o dal bus) e doversi recare in farmacia a fare un tampone. Le multe sono abbastanza salate: per chi viene sorpreso a salire su treni, aerei, mezzi di trasporto pubblico locale, senza carta verde è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.