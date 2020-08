Coronavirus, positivo il sindaco di Casal di Principe: "Sono stato a Milano e ho avuto febbre"

La comunicazione ai concittadini il sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale l'ha fatta ieri: "Cari concittadini devo informarvi che sono risultato positivo al tampone per il Covid".

"Ero venuto a Milano per stare una settimana con mia figlia e le nipotine, ma ho avuto febbre per cui sono andato al pronto soccorso per il tampone che è risultato positivo - spiega Natale - Per ora resto in quarantena presso l'abitazione di mia figlia qui in provincia di Milano. Intanto sono state già avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene, ma intanto vale sempre l'invito ad assumere comportamenti responsabili".

A partire da oggi il Comune resterà chiuso per due giorni e i cittadini dovranno indossare la mascherina a tutte le ore del giorno. Il vice sindaco Antonio Schiavone è corso ai ripari ed ha firmato due ordinanze. Gli uffici comunali resteranno chiusi per lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, al fine di effettuare la sanificazione di tutti i locali. "Siamo tutti sconvolti dalla positività al Covid-19 del nostro sindaco Renato Natale a cui auguriamo un presto ritorno a casa, ma tutti insieme dobbiamo reagire - ha affermato Antonio Schiavone - Invito pertanto tutti i miei concittadini a rispettare le norme in maniera maniacale, evitare gli assembramenti e indossare sempre la mascherina. Per qualsiasi problema potete contattare me in ogni modo, tutti gli assessori e tutti i consiglieri. Stiamo lavorando fianco a fianco per il bene della nostra città".

Mascherina obbligatoria senza limiti di orari, anche all'aperto, negli spazi e locali aperti al pubblico, nonchè negli spazi pubblici (piazze, strade): l'obbligo a Casal di Principe resterà in vigore fino al 15 settembre. "Dobbiamo fare tutto il possibile per limitare i contagi - dice Schiavone - Devo ringraziare il nostro sindaco Renato Natale, che anche se in isolamento e con qualche acciacco sta lavorando incessantemente per tutti quanti noi".

A Casal di Principe sono sette i casi di positività al Covid.