Report fa arrabbiare il governo albanese: il premier Edi Rama telefona al dirigente Rai Corsini

"Non c'è stata alcuna telefonata furiosa", ma solo "una richiesta di chiarimento" tra il dirigente Rai Paolo Corsini e Edi Rama: a chiarirlo è lo stesso premier albanese in un commento alla testata "Shqiptarja".

Al centro della "richiesta di spiegazioni" c'è l'inchiesta di Report (Rai 3) firmata da Giorgio Mottola sull'accordo fra Roma e Tirana per la costruzione di due centri di accoglienza per migranti. Un servizio che non è piaciuto al governo albanese, che ha parlato di "calunnie scandalose". "Un'emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell'Albania, così come accadeva negli anni in cui gli albanesi apparivano sui media italiani solo come assassini, trafficanti, prostitute e ladri, e l'Albania veniva presentata come la culla della criminalità in Europa", ha tuonato Edi Rama sui media albanesi.

L'inchiesta di Report

Secondo quanto sostenuto nel reportage di Giorgio Mottola, i costi per i due centri per migranti fortemente voluti da Giorgia Meloni sarebbero già fuori controllo. A fronte dei 650 milioni di euro inizialmente preventivati per 5 anni, la spesa complessiva potrebbe superare la soglia di un miliardo di euro, riporta l'inchiesta.

🔴 Giorgia Meloni conta di spedire in Albania 36mila migranti all’anno, ma i dati del Viminale contraddicono questa stima.

Rivedi qui l'inchiesta di #Report👇https://t.co/Am8ZT5mA1k pic.twitter.com/tCfCDppyZ5 — Report (@reportrai3) April 22, 2024

Report "ha lanciato una serie di accuse contro il governo albanese, la famiglia del primo ministro Rama e uno dei suoi più stretti collaboratori, Engjell Agaci, segretario generale del Consiglio dei ministri".

Quest'ultimo - accusa il governo albanese - "è stato etichettato come il legale di fiducia di numerosi trafficanti albanesi di droga', che poi venivano riportati in Albania, dove avrebbero scontato pene inferiori a quelle comminate in Italia". Secondo il premier Rama, la versione di Agaci non sarebbe stata tenuta presente né riferita da Report, che "con assurda spudoratezza non ha pubblicato nessuna delle risposte inviategli per iscritto. Nei confronti del diffamatore sarà presentata querela", fa sapere il governo di Tirana.

Sigrfrido Ranucci: "È tutto sulle carte"

"Agaci, segretario generale del Consiglio dei ministri e stretto collaboratore del premier Edi Rama, ha confermato quello che abbiamo detto nei fatti. Nella mail di risposta di Agaci, a cui avevamo chiesto conto di alcuni fatti, lui ha confermato di essere stato il legale di alcuni narcotrafficanti e di aver contribuito, da quando è diventato consulente giuridico di Rama, alla realizzazione del protocollo", afferma in risposta Sigfrido Ranucci, autore di Report.

"Del resto la versione che è stato utilizzato per una consulenza l'ha data il generale Lisi direttamente ai nostri microfoni. Tutto quello che abbiamo detto è sulle carte ed è da fonte documentale", conclude Ranucci, annunciando che "domenica Report tornerà sulla vicenda dei migranti".

"Ormai possiamo chiamarla Raia, Radiotelevisione italiana albanese. Il contatto diretto del premier albanese Edi Rama con il dirigente Rai, Paolo Corsini, rappresenta un tentativo di condizionare la televisione italiana ed in particolare il giornalismo d'inchiesta", in una nota, il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "La telefonata del premier Rama è un'inaccettabile ingerenza che va oltre il singolo caso di 'Report' e tocca un problema più ampio di libertà di stampa e di indipendenza dei media statali, che dovrebbero servire l'interesse pubblico piuttosto che agire come veicoli per gli interessi politici di turno. Ci troviamo di fronte ad un commissariamento politico anche extraterritoriale della Rai ed avviene con la regia della premier Meloni. È essenziale ribadire che la tv di Stato deve essere libera da ogni forma di commissariamento politico, per garantire ai cittadini un'informazione corretta e non manipolata", insiste Bonelli.