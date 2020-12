"In alcune Regioni aumentano i casi, inasprire misure e controlli": che cosa succede dopo il verbale del Cts

Dalla riunione dei tecnici di palazzo Chigi è uscita una posizione comune: non si potranno affrontare le vacanze di Natale come si è affrontato l'ultimo weekend

"I decessi purtroppo sono generalizzati in tutte le Regioni ma ci sono Regioni che stanno andando verso una traiettoria di aumento dei casi". Lo pneumologo Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico scientifico spiega al Tg3 le motivazioni che hanno spinto il Cts a chiedere al governo nuove misure restrittive "piu restrittive" da varare per il periodo natalizio.

"Il virus circola molto nella popolazione - ha sottolineato Richeldi - Il virus ha conseguenze cliniche importanti e letali in un certo tipo di popolazione; per questo motivo va tenuta bassa la circolazione"

Come fare? Dal Cts l'indicazione è quella di inasprire le misure e aumentare i controlli in vista del Natale per evitare assembramenti che potrebbero portare a un nuovo aumento della curva dei contagi. "Al ministro Roberto Speranza e al governo abbiamo quindi suggerito di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore" ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.

Il verbale uscito dopo una riunione fiume degli esperti del governo. La preoccupazione degli esperti è assicurare che non si ripetano scene come quelle viste nell'ultimo fine settimana nelle vie dello shopping delle principali città italiane. "Le norme già ci sono e sono quelle del Dpcm del 3 dicembre - spiegano dal comitato tecnico scientifico - basta modularle nel modo giusto".

Nel verbale del Cts infatti si chiede un rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia, ma non si fa accenna a zone rosse, arancioni o gialle. Nel piano predisposto dal Viminale si prevede l'impiego di 70 mila agenti ai quali saranno affiancati i militari già al lavoro su Strade Sicure. Il governo, intanto, incontrerà le regioni proprio per capire se e come attuare eventuali nuove strette.