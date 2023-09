In retromarcia sulla tangenziale: "Non volevo pagare il carro attrezzi". Cosa ha scoperto la polizia stradale

È stato individuato e multato l'uomo ripreso nei giorni scorsi mentre al volante di una Jeep Renegade procedeva in retromarcia sulla tangenziale di Napoli seminando il panico tra gli altri automobilisti. Il video, pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, era diventato in breve tempo virale.

Secondo quanto trapelato in un primo momento, gli occupanti avrebbero spiegato (il condizionale è d'obbligo) che "avevano quasi finito il carburante e volevano raggiungere la stazione di servizio più vicina alle loro spalle". Una giustificazione a dir poco surreale. L'uomo che era alla guida, un cittadino georgiano con precedenti contro il patrimonio, ora ha fornito una versione diversa da quella emersa subito dopo i fatti.

Interrogato dagli agenti della polizia stradale l'automobilista ha infatti riferito di aver avuto un guasto al cambio automatico che si sarebbe bloccato in modalità retromarcia. E così, pur di non pagare il carro attrezzi, ha provato a uscire dalla tangenziale in retromarcia, fino a quando è stato costretto a fermarsi. L'uomo ha ricevuto una multa di 944 euro e una decurtazione di 20 punti sulla patente.

I fatti sono andati in scena domenica 10 settembre. La Jeep Renegade è risultata essere stata noleggiata, a ottobre del 2022, da un napoletano che di fatto condivideva l'utilizzo della vettura con un parente titolare di una società noleggio in provincia di Napoli. L'auto era stata affidata nella mattinata della stessa giornata all'automobilista che poi ha commesso l'infrazione. Un'imprudenza gravissima che avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita del conducente, ma anche quella di tanti altri automobilisti. Le immagini sono piuttosto esplicative.

