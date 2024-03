Bufera per l'elogio choc alla brigatista Balzerani da una prof della Sapienza

L'università La Sapienza scossa dal caso dell'elogio alla brigatista Barbara di Cesare, morta ieri all'età di 75 anni, arrivato da parte della docente ordinaria di filosofia Donatella Di Cesare. "La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna", ha scritto la professoressa in un post su "X" cancellato non abbastanza in fretta da evitare lo scoppio delle polemiche.

Sul caso è intervenuta la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, esprimendo "sconcerto". "Ricordo l'altissimo tributo di sangue pagato dall'Università Sapienza nella stagione del terrorismo", ha detto la rettrice a nome di tutta la comunità accademica, la quale "conferma la ferma condanna di ogni forma di violenza e prende le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione".

Chi era Barbara Balzerani, la "primula rossa" delle Br

È morta ieri all'età di 75 anni, dopo una lunga malattia la brigatista Barbara Balzerani, che neanche 30enne prese parte al sequestro di Aldo Moro. Venne arrestata nel 1985, quattro anni dopo il fallito tentativo di gestire la scissione dell'organizzazione estremista, guidando la fazione delle "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente".

Dal carcere - dal quale uscì definitivamente nel 2011 - rivendicò l'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti, compiuto dalle Br, e venne condannata all'ergastolo. Balzerano non si è mai tecnicamente pentita dei delitti compiuti né dissociata dall'organizzazione. Nel 1993 dichiarò di provare "un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti e che continuano a sentirsi offesi a ogni apparizione pubblica di chi, come me, se ne è reso e dichiarato responsabile".