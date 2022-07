Stop allo sciopero dei taxi (per ora)

E' stato revocato lo sciopero nazionale dei taxi previsto per il 20 e 21 luglio. L'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di mettere un fermo alle contestazioni a causa della crisi di governo. Stando a quanto spiegano i sindacati in una nota, "la conclamata crisi di governo in atto, con la quale risultano interrotti i lavori del parlamento ed in particolare della Commissione industria della Camera dei Deputati, dove dovrebbe essere affrontata la questione della riforma del comparto taxi - spigano i sindacati - si è ritenuto opportuno revocare il fermo nazionale del servizio".

I tassisti attendono quindi nuovi sviluppi relativi all'attuale situazione di crisi di governo, ma si danno appuntamento per una nuova riunione nei nei prossimi giorni "al fine di mantenere alto il livello di attenzione sull'approvazione dell'articolo 10 del Ddl concorrenza, e valutare eventuali nuove forme di protesta con la proclamazione di un nuovo sciopero".

Da settimane i conducenti delle auto bianche chiedono lo stralcio dell'articolo 10 del Dl Aiuti, richieste esplicitate dopo la pubblicazione dell'inchiesta giornalistica Uber Files, che ha messo in luce come la potente multinazionale americana abbia fatto pressing su ambienti istituzionali, uomini d'affari e think tank al fine di ottenere un vantaggio a scapito dei tassisti.