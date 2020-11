La regione Campania riapre le scuole (ma solo per i più piccoli)

La decisione dopo l'esame dei risultati dello screening a campione: sarà consentita la riapertura degli asili e il ritorno a scuola degli alunni della prima classe delle elementari. Ma i sindaci potranno emettere ordinanze restrittive in caso di contagi

Si torna in aula

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha deciso la riapertura delle scuole a partire da mercoledì 25 novembre. Ma la decisione tanto attesa riguarderà solo i più piccoli. È infatti consentita la riapertura degli asili e il ritorno a scuola degli alunni della prima classe delle elementari.

Dal 25 novembre riaprono asili e prime elementari

La decisione dopo l'esame dei risultati dello screening a campione, svolta su base volontaria, della popolazione scolastica con riferimento alle fasce d'età interessate (0-6 anni) sui familiari e sul personale docente e non docente.

"Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale è stato deciso che a partire da mercoledì 25 novembre è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria".

Come spiega la stessa unità di crisi i sindaci delle città più colpite dalla pandemia potranno adottare misure restrittive tali da chiudere gli istituti scolastici se l'andamento epidemiologico dovesse essere particolarmente preoccupante nel singolo contesto territoriale. La decisione sarà sancita da un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata a breve.

Restano attualmente a distanza le lezioni per le scuole superiori di primo e secondo grado e per le altre classe elementari.