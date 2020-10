Coronavirus, riattivato il Comitato d'emergenza Covid della Protezione Civile: cosa significa

È stato riattivato il Comitato operativo della Protezione Civile, che ha affrontato i mesi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l'approvvigionamento di materiali: nel corso dell'incontro non sarebbero emerse particolari criticità. Presenti il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, e rappresentanti delle Regioni.

La prossima riunione è prevista per lunedì. Dal punto di vista della comunicazione dei dati, invece, non è previsto alcun cambiamento. Saranno pubblicati sul sito della Protezione civile tra le ore 17 e 18 e inviati ai media per mail. Non tornerà dunque la "famosa" conferenza stampa delle 18 come paventato da qualcuno su Twitter. Insomma, dopo l'ondata di contagi delle ultime settimane la Protezione Civile ha deciso di tornare in campo per dare il proprio contributo nella gestione dell'emergenza sanitaria, come del resto è avvenuto nelle prime fasi dell'epidemia.

Il nuovo dpcm

È invce atteso per il 7 ottobre il nuovo Dpcm che stando alle anticipazioni prevede maximulte da 400 a 3000 euro per chi è senza mascherina, mentre i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati anche all'aperto su tutto il territorio nazionale. Le norme che il governo si prepara a varare saranno valide dal giorno successivo e domani il ministro della Salute Roberto Speranza verrà a illustrarle in parlamento.