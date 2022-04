I medici potranno continuare a usare la ricetta dematerializzata

Niente stop alle ricette mediche inviate via email o con un messaggio sul cellulare dei medici di famiglia. Su proposta del Ministro della Salute Roberto Speranza, si va verso la proroga al 31 dicembre 2022 della ricetta dematerializzata: come avvenuto negli ultimi mesi, basterà una email o un sms, o una comunicazione direttamente per telefono, con il numero di ricetta comunicato dal medico curante per ottenere la prescrizione medica.

Pericolo scampato, quindi. Con la fine dello stato di emergenza legato al Covid-19 si temeva che il sistema della ricetta dematerializzata sarebbe andato in pensione da oggi 1° aprile. Non scadrà la possibilità per i medici di famiglia e i pediatri di inviare la ricetta elettronica, senza la necessità per i pazienti di recarsi negli ambulatori.

La proroga è arrivata dopo la protesta dei camici bianchi, intimoriti da lunghe code nei propri ambulatori, con il rischio di diffusione del Covid-19. Il primo, a lanciare l'allarme, è stata la Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), in prima linea per non cancellare un sistema efficiente, eredità positiva dell'emergenza sanitaria.

Anche la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) ha avanzato i suoi dubbi sul ritorno al sistema precendete. "La ricetta dematerializzata, unica eredità positiva del Covid-19, deve restare. Con la fine dell'emergenza e delle imposizioni di legge, da domani potremmo tornare a vedere le file negli studi dei pediatri di libera scelta, solo per ottenere la stampa della prescrizione farmaceutica o dell'accertamento diagnostico". E' stato questo l'allarme lanciato dal presidente della Fimp, Antonio D'Avino, lamentando una generale preoccupazione per lo stato e le sorti della categoria dopo due anni di pandemia.