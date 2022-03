Ricetta elettronica, i medici potranno continuare ad usarla

Si potranno ancora ricevere le ricette elettroniche del medico sulla propria e-mail, anche oltre la scadenza dello stato di emergenza. Dovrebbe essere infatti prorogata fino al 31 dicembre la "ricetta dematerializzata": su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza la proroga è contenuta nell'ordinanza della Protezione civile sul passaggio di consegne dopo la fine dello stato di emergenza per Covid, previsto per l'1 aprile.

Che cos'è la ricetta elettronica "dematerializzata"

Non scadrà, dunque, domani la possibilità per i medici di famiglia e i pediatri di inviare la ricetta elettronica, senza la necessità per i pazienti di recarsi negli studi. "La ricetta dematerializzata, unica eredità positiva del Covid-19, deve restare - dice Antonio D'Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) -. Con la fine dell'emergenza e delle imposizioni di legge, da domani potremmo tornare a vedere le file negli studi dei pediatri di libera scelta, solo per ottenere la stampa della prescrizione farmaceutica o dell'accertamento diagnostico. Non possiamo permetterci, peraltro in un momento di ripresa dei contagi, di perdere una risorsa così strategica per la salute dei bambini e delle loro famiglie, per il contenimento del virus e per l'ottimizzazione del lavoro nei nostri studi".

"Condividiamo la richiesta della Federazione italiana medici di medicina generale e del suo presidente Silvestro Scotti - conclude D'Avino - nel richiedere un'ordinanza immediata della Protezione civile che consenta almeno di prorogare la possibilità di dematerializzare le ricette. Le attuali procedure sulla prescrizione elettronica, in attesa che anni di confronti sull'implementazione del fascicolo sanitario elettronico diano i loro frutti, ci consentono e speriamo ci consentiranno ancora, di risparmiare ai cittadini lunghe attese nei nostri studi e inutili rischi di contagio, ma anche di evitare la stampa di milioni di ricette cartacee. Un altro modo per stare nel futuro della sanità, contemplando anche l'impronta ambientale di chi vi opera".