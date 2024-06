Chiede la ricevuta gonfiata al tassista (che si rifiuta): licenziata ex manager di Fincantieri

La ricevuta gonfiata chiesta a un tassista è costata molto cara a una ormai ex dirigente di Fincantieri, Sabrina Di Stefano, licenziata dall'azienda dopo essere stata riconosciuta nel filmato diffuso sui social dalla pagina "Welcome to Favelas". Una scena che nelle ultime ore è diventata virale, non soltanto per la richiesta della dirigente, ma soprattutto per la sua violenta reazione al rifiuto del tassista. Ma andiamo per gradi.

Chiede una ricevuta gonfiata: licenziata ex manager di Fincantieri

L'episodio è stato ripreso da una telecamera montata a bordo di un taxi: una volta arrivati a destinazione, il tassista richiede il pagamento alla donna che aveva trasportato. Dopo aver pagato l'importo, sicuramente inferiore ai 20 euro, la manager chiede con insistenza al tassista di poter avere una ricevuta con un importo maggiore di quello pagato, così da poter ottenere un rimborso più ricco. Di fronte ai categorici "no" del tassista, l'ex dirigente va in escandescenza. "A te che ti cambia?", continua a insistere la donna, che all'ennesimo rifiuto sbotta: "Rimani str... come sei, Io capisco che sei un frustrato però...". Lo scambio prosegue anche quanto la donna scende dall'auto, tra gli insulti di lei e la reazione pacata del tassista, che con un pizzico di ironia si complimenta per l'educazione e augura una buona giornata.

Come ricostruito dal quotidiano Domani, il filmato è finito ai piani alti di Fincantieri e, una volta identificata la protagonista è arrivato il drastico provvedimento: il licenziamento di Sabrina Di Stefano, con un passato da coordinatrice regionale per il Lazio dell'"Esercito di Silvio", movimento vicino a Forza Italia. L'episodio risalirebbe allo scorso maggio, ma il "caso" è esploso soltanto dopo la pubblicazione del video sui social, avvenuta lo scorso 7 giugno.