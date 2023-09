Maxi richiamo per i saponi Felce Azzurra: la lista completa

Maxi richiamo per saponi e bagnoschiuma Felce Azzurra. L'azienda Paglieri, proprietaria del noto marchio, ha comunicato il ritiro volontario e precauzionale di diverse tipologie di sapone liquido per le mani a marchio Felce Azzurra, La decisione, viene precisato in una nota, è stata presa in seguito al rilevamento di una "non conformità microbiologica" emersa durante i controlli di routine.

Richiamo per i saponi Felce Azzurra

La lunga lista riguarda prodotti di diverso genere, dal sapone liquido per le mani a quello antibatterico, passando per le ricariche e alcune tipologie di bagnoschiuma. Ecco l'elenco completo dei prodotti ritirati (nome completo, numero lotto e codice Ean):

Sapone Liquido Doypack 500ml: 065V, 172V - 8001280062124,

Sapone Liquido Erogatore Antibatterico 300ml: 116V, 118V, 171V, 172V, 174V, 177V, 186V, 192V - 8001280024269,

Bagnodoccia Sali Marini 650ml: 143V, 152V, 161V, 163V, 186V - 8001280068119,

Bagno Relax 650ml: 146V, 147V, 149V - 8001280068041,

Bagno Ambra e Argan 650ml: 151V, 164V - 8001280068034,

Bagno Fresco 650ml: 152V, 159V, 160V, 174V, 228V - 8001280068010,

Bagno Ibisco e Pepe Rosa 650ml: 156V, 188V - 8001280068072,

Bagno Fiori di Sakura 650ml: 157V - 8001280068072,

Bagno Relax 650ml: 159V, 184V - 8001280068041,

Bagnodoccia Orchidea Nera 650ml: 160V - 8001280068089,

Bagnodoccia Ebano e Vaniglia 650ml: 166V - 8001280068102,

Doccia Oro e Spezie 400ml: 172V - 8001280301063.

Nella nota l'azienda precisa che si tratta di una ritiro "volontario e precauzionale deciso a seguito di una non conformità microbiologica emersa durante i controlli di routine. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato".

"Precisiamo - conclude la nota diffusa da Paglieri - che l’invito alla restituzione si riferisce esclusivamente ai lotti elencati in questo avviso, indicati con un timbro sulla confezione, e che i prodotti richiamati non si trovano attualmente in commercio. Ci scusiamo per l’eventuale disagio provocato. Rimaniamo a disposizione dei nostri consumatori al seguente numero verde dedicato: 800 479 800 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18″.

