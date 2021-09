Il richiamo per il vaccino Johnson & Johnson

Novità per il vaccino "a dose singola": secondo l'azienda un'iniezione di richiamo a due mesi dalla prima dose garantirebbe un aumento della protezione contro i casi gravi di COVID-19 portandola al 100%

Johnson & Johnson ha annunciato martedì che la protezione fornita dal suo vaccino contro il COVID-19 si attesta al 94% dopo una vaccinazione di richiamo effettuata due mesi dopo la dose iniziale. "Le nostre ampie prove del mondo reale e gli studi di Fase 3 confermano che il vaccino Johnson and Johnson a iniezione singola fornisce una protezione forte e duratura contro i ricoveri e le morti correlati al COVID-19", ha dichiarato Mathai Mammen, responsabile globale della ricerca e sviluppo di JJ.

Secondo lo studio di Fase 3 dell’azienda, un'iniezione di richiamo a due mesi dalla prima dose, ha prodotto una protezione del 100% contro i casi gravi di COVID-19 e del 94% contro i casi sintomatici registrati negli Stati Uniti. Approfondimenti sulle vaccinazioni con JJ hanno poi rivelato che il vaccino è efficace al 79% nel prevenire le infezioni e all’81% nella prevenzione dei ricoveri. Il vaccino di Johnson and Johnson è attualmente l'unico vaccino a dose singola offerto negli Stati Uniti così come in Europa.