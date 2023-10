Una serata in giro a fare consegne con i rider: quanto si guadagna, luci e ombre

Stiamo per parlarvi di una subregione lavorativa abitata da algoritmi. Fatta di punteggi personali. Aste sui prezzi per aggiudicarsi la consegna. Ma anche di libertà di gestione della propria vita. Di paghe basse. E al contempo di guadagni fino a oltre tremila euro al mese. Un mondo “parallelo” che ha esibito i suoi lati spinosi e altri più confortevoli. Esiste un esercito di corrieri privati alle dipendenze di pizzerie e ristoranti, di cui vi avevamo parlato qualche anno addietro (quando, sul tema, era da poco uscito nelle sale cinematografiche il film "Sorry we missed you” di Ken Loach).

E poi ci sono loro, i rider in sella a bici e scooter che lavorano per conto delle più note piattaforme del delivery: Deliveroo, Glovo, Just it e altre che, via via, prendono piede anche nel Salento. Divise dotate di strisce catarifrangenti. Auricolari bluetooth fissi nelle orecchie. Addosso gli spallacci delle borse termiche. Il cellulare montato sui manubri di bici e motocicli.

Li vediamo spesso in gruppo, fermi in viale Cavallotti, in attesa del bip della notifica che segnalerà loro la prossima consegna: raggiungere quel locale, recuperare la merce, consegnarla in quella data via. Poi si ritorna all base e si riattende l'altro bip. Sono in circa cinquanta i rider in città che svolgono ormai questo lavoro da qualche anno, a tempo pieno e in maniera strutturata. Li abbiamo incontrati per un racconto sulla modalità con cui si svolge l’attività, la giornata. E poi ancora i sogni, le difficoltà. Insomma, le luci e le ombre.

Siamo montati a bordo dei loro mezzi per effettuare le consegne e comprendere, più dal di dentro, quel mondo reso visibile dai giubbotti colorati, ma di fatto ancora insondato. Dai sindacati, in primis.

Dalla segreteria nazionale del sindacato

“A oggi sono circa 80mila, in Italia, i lavoratori che svolgono questo lavoro con ritenuta d’acconto o a partita Iva. Circa 30mila euro di questi lo svolgono in maniera costante, tutti gli altri in modo saltuario”, ci racconta Gianluca Mancini, segretario nazionale di Ugl Rider. “Fortunatamente, coloro che prestano servizio per le società di delivery, non sono dunque in nero. Il sommerso lo si vedrà spesso in alcuni locali privati. Il quadro è completamente diverso rispetto a quello che si percepisce a livello mediatico. I rider vengono dipinti come lavoratori che vengono sfruttati. In realtà gli importi sono più che dignitosi”, prosegue il sindacalista da Roma.

“C’è ovviamente anche tanto sacrificio, con lavoratori in strada per dieci, undici ore. Ma esiste un ritorno economico che, soprattutto nelle grandi città e con la multi committenza, consente di guadagnare cifre dignitose”, prosegue Mancini. Il primo contratto collettivo dei rider, a livello europeo, è stato sottoscritto proprio da Ugl. “Certamente un contratto migliorabile, ma ha dato un’identità e ha normato i minimi.” - spiega Mancini – “Ha inoltre inserito e riconosciuto il festivo, la copertura dell’Inail a carico della piattaforma e i bonus economici ogni to consegne. Parliamo di un contratto che risale ormai a tre anni fa. Intanto abbiamo avuto il problema del Covid, poi la guerra e il mondo che è cambiato. Nel prossimo rinnovo ci sarà da fare un’operazione di rinnovamento su economia e tutele. Intanto però, posso garantire che si tratta di un lavoro dignitoso che consente di far guadagnare fino a 4mila euro al mese”, conclude Mancini.

I guadagni effettivi

Se è però vero che sulle piattaforme delivery i rider caricano subito la propria posizione fiscale e contributiva, evitando il lavoro “nero”, è altrettanto vero che in tanti di loro dissentono e storcono il naso sul guadagno da capogiro indicato dal sindacalista della segreteria nazionale di Ugl. Abbiamo incontrato una decina di liberi professionisti, suddivisi tra Deliveroo e Glovo nel territorio di Lecce e hinterland. A giugno ha lasciato Uber, ma dalla fine di settembre si poi è aggiunta a Lecce anche la piattaforma Just it. Tra queste vi sono alcune convergenze e numerose differenze.

“Cominciamo col dire che 4mila euro - parliamo sempre di lordo - li guadagnano davvero in pochi. Forse lavorando 12 ore”, risponde Vito (tutti i nomi sono di fantasia, ndr), che effettua consegne dal pomeriggio, dopo un altro lavoro che svolge al mattino. “Di qualunque cifra si parli, bisogna considerare che in tanti sono titolari di partita Iva. Bisogna poi detrarre le spese di carburante, l’acquisto di uno scooter, la manutenzione del mezzo, il cibo durante una pausa. Senza contare le varie, inevitabili multe".

Con Deliveroo si parte da 3,77 euro lordi a consegna. L’algoritmo paga a tempo stimato, non a chilometraggio, in una sorta di media ponderata dell’intera flotta, come ci hanno spiegato i rider leccesi. “Nonostante l’aumento della benzina, non vediamo però alcun aumento della tariffa. Succede sempre più spesso che i clienti siano costretti ad aspettare- prosegue Vito – perché nessuno tra noi rider trova conveniente la consegna. Un conto è se a quella tariffa l’ordine avvenga in città. Un altro conto se, come più spesso accade, quelle consegne siano da effettuare nel circondario: a Merine, Lizzanello, Arnesano, Surbo, Giorgilorio, San Pietro in Lama o Monteroni di Lecce”. Soltanto davanti al rifiuto di più rider, il prezzo della consegna aumenta in quella che assume le sembianze di un’asta.

Di quei 3,77 euro, infatti, al corriere non restano in tasca che 2,50 euro netti circa. Ci sono i bonus, è vero. Un “privilegio” di cui in pochi, nel panorama lavorativo, godono: si possono ottenere fino a un massimo di mille e 500 euro annui, in base al numero di consegne evase. “Non tutti riescono a portare a casa quei bonus, chi ci è in grado considera quella somma una specie di tredicesima”, aggiunge Samuele. “Io sono uno tra quelli che h deciso di andare comunque piano in strada. È vero che in questa attività è richiesta una velocità, ma non voglio correre il rischio di incidenti, né voglio consumare eccessivo carburante”.

E davanti a una consegna in ritardo? “Non accade nulla, non sono previste penali per il momento”. Il cliente visualizza la posizione del rider dall’app del proprio telefono e lo spostamento. I corrieri, per eventuali ritardi, dispongono del numero di un centro assistenza che può mettersi in contratto col destinatario dell’ordine.

Le differenze salienti tra le principali piattaforme

In tanti (a Lecce come nelle altre cittadine in cui ha preso piede il delivery: Gallipoli, Casarano, Copertino, Maglie, Nardò e Tricase) lavorano parallelamente per più società: Deliveroo e Glovo in primis. Con Just it il discorso cambia: qui i lavoratori vengono assunti come dipendenti. Per le altre due, invece, con incassi annui fino a 5mila euro si presta attività con ritenuta d’acconto. Quando l’importo viene superato è indispensabile essere titolari di partita Iva: per coloro che vi lavorano in maniera strutturata, va da sé che la libera professione sia l’unica strada contrattuale percorribile. La principale differenza tra le due società risiede nella modalità di lavoro.

In Deliveroo si predilige il "free login": non c’è un turno, ma si comincia la giornata lavorativa quando e dove si vuole. Basta spuntare la voce “online”, attivare la geolocalizzazione e accettare le notifiche degli ordini in arrivo. La stessa semplicità con la quale si propone la propria candidatura sul sito: nessun colloquio, è direttamente online. Nessun particolare requisito o limite anagrafico. Ci si sottopone a una visita medica, si segue il corso sulla sicurezza e poi via sullo scooter o sulla bicicletta.

Con Glovo, invece, è necessario “prenotare” anzitempo le ore in cui si intende lavorare. Al momento dell’iscrizione come rider, dopo i primi 50 ordini, si entra nel meccanismo del “punteggio” personale per un massimo di 5. Nella prima fase (quella dei primi 50 ordini), la dinamica del ranking viene infatti risparmiata al lavoratore. “Meno ordini rifiuti, magari anche in un giorno di pioggia e più sale il punteggio. Se hai l’ora prenotata, non puoi però tirarti indietro”, ci spiega Pietro, con un “voto” pari a 2.3 su 5. "Puoi imbatterti in un problema di punteggio anche se ti ritrovi con la batteria del telefono al di sotto del 20 per cento”, prosegue.

“Con Glovo è meglio rendersi disponibili nel fine settimana, pena il decremento del punteggio”, prosegue il lavoratore, che si è avvicinato a questa professione due anni addietro. “Inizialmente la paga era stabilita sulla base dei chilometri, come fa tuttora Deliveroo. Erano previsti 20 o 30 centesimi per chilometro, conteggiando però anche il tratto di inizio lavoro fino al ristorante. E poi dal locale fino alla destinazione della merce. Le paghe, mesi fa, erano leggermente superiori. Era inoltre previsto un bonus per ogni ora (moltiplicatore più alto per la fascia oraria di pranzo e cena, momento di punta). Va però precisato che l’app di Glovo va in blocco spesso. È un aspetto proverbiale quello del bug informatico", conclude il rider.

“Noi di Deliveroo siamo decisamente più liberi e non siamo tenuti a salire al piano”, racconta Federico che, da quattro anni, ha lasciato la sua attività di operaio specializzato nella lavorazione della vetroresina per dedicarsi alle consegne in città.

Luci e ombre

“A me questo lavoro conviene, perché l’unico conciliabile coi miei studi in conservatorio”, aggiunge Saverio. “Solo gestendomi in autonomia il tempo posso continuare a frequentare le lezioni e i corsi”. Ognuno ha le proprie motivazioni. “Non ho obblighi, a parte quelli prescritti dal contratto: igiene personale, pulizia della divisa, serietà, velocità nelle consegne. Ma sono anche libero di non accettare l’ordine, per riprendere la vettura e rientrare in provincia. Ogni giorno percorro venti chilometri, parcheggio l'auto e monto sullo scooter cheresta posteggiato qui, a Lecce”, prosegue il suo collega, Simone.

“Sono libero di decidere ogni mattina se lavorare, quando farlo e fino a che ora. Di rientrare a casa se sopraggiunge un impegno con mia moglie o di non dover chiedere permessi per la visita medica di mia figlia, per il suo saggio di danza di fine anno”, racconta Alessio (in passato rider anche a Londra). Di contro, con una partita Iva forfettaria, non potrò chiedere un mutuo in banca per la casa e lo stesso finanziamento per l’acquisto di un’auto diviene difficile".

Serpeggia, tra i rider, la paura di non avere certezze. Garanzie. Di non vedere paghe aumentare nel corso del tempo. Salgono i costi, ma cresce in parallelo anche il numero degli stessi rider. “È il valore del nostro lavoro che subisce una penalizzazione”, sostengono. All’aumento della platea dei rider, le piattaforme pagano meno. E soprattutto a parità di paga, corrisponde anche l’estensione della zona da servire. Una nefasta legge di mercato. “Ma avete idea di che cosa significhi un lavoro a cottimo nel 2023, legittimato dalla partita Iva? Sentirsi poco più che esecutori di ordini? Sapete che cosa significhi essere drogati di lavoro? Ma che vita è?”, conclude Davide.