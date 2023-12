Perché i rider scioperano nelle grandi città

A Firenze esplode la protesta dei rider dopo i recenti e frequenti episodi di aggressione. I fattorini finiscono nel mirino di baby gang o di ladri mentre si spostano per effettuare le consegne. Gli aggressori li minacciano con dei coltelli per impossessarsi di bici elettriche, telefonini e portafogli. Purtroppo simili violenze non si sono registrate solo nel capoluogo toscano. Anche in altre città di Italia, numerosi fattorini sono stati derubati o aggrediti.

Adesso i sindacati chiedono "più sicurezza per una categoria di lavoratori già ai margini", tuona la Nidil Cgil del capoluogo toscano. Nella regione si sono contati almeno sei episodi di aggressione da fine settembre. Solo nell'ultimo weekend, un rider è stato accoltellato mentre attendeva di ritirare il cibo d'asporto. Intorno alle 15:30 due giovani si sarebbero avvicinati a un gruppetto di rider, uno avrebbe spruzzato spray al peperoncino mentre l'altro, dopo aver puntato un coltello a serramanico sulla coscia di un 24enne pakistano, avrebbe sfilato a quest'ultimo il telefonino dalla tasca, ferendolo inoltre alla gamba. Il rider ha urlato, altri sono accorsi in aiuto. La polizia ha fermato uno dei sospettati: 15 anni.

"Le piattaforme non garantiscono e non danno copertura sulla sicurezza. Noi chiediamo maggiori garanzie. Lo strumento principale è una bici e-bike da più di mille euro e quindi è facile subire un'aggressione. I lavoratori rischiano ogni giorno", spiega la Nidil Cgil di Firenze. C'è ancora tanta strada da fare per un lavoro diffusissimo, lavoratori che non hanno giorni di riposo e sono costretti a correre da una parte all’altra della città mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità. Andrea Pratovecchi, rider e studente a FirenzeToday racconta: "Il guadagno mensile 7 giorni su 7 per 12 ore è di 1200 euro lordi senza un giorno di riposo. La paga è uno dei problemi, ma non l’unico".

"Non mi è capitato mai niente, ma dopo tre-quattro rider picchiati in pochi giorni un po' di paura ce l'ho e dopo mezzanotte non prendo gli ordini". A dirlo a FirenzeToday è M., fattorino pakistano che consegna cibo a domicilio, non nascondendo la propria preoccupazione per l’escalation di aggressioni a scopo di rapina.

"Faccio questo lavoro da sette-otto mesi e la situazione è peggiorata. Ti aggrediscono per rubarti la bici o il cellulare. Soldi addosso ne abbiamo pochi, ma nel portafogli ci sono i documenti e se te li prendono è un problema", aggiunge mentre davanti al Mc Donald's all'angolo tra via Cavour e via Guelfa attende in sella alla bicicletta di ritirare il cibo da consegnare. "Lavoro su tutta la città, vado dove mi chiamano, ma questi episodi ci sono stati soprattutto a Rifredi e Novoli, sono le zone più pericolose".