"Deliveroo e Uber Eats versino i contributi ai rider": la decisione del giudice

"Deliveroo e Uber Eats versino i contributi per i rider". A stabilirlo è stata la sezione lavoro del tribunale di Milano in due cause distinte che le due società di delivery avevano intentato contro l'Inps. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Ora l'ente previdenziale dovrà calcolare l'esatta quota dei contributi che le aziende saranno tenute a versare ai lavoratori. Parliamo di migliaia di rider che non avrebbero avuto quanto gli spettava perché non considerati dipendenti, ma autonomi. Per quanto riguarda Uber Eats Italy (che ora ha lasciato il mercato italiano) il periodo va dal gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, mentre nel caso di Deliveroo Italy dal 2016 al 2020.

Come spiega l'Ansa, al centro dei procedimenti c'erano alcuni verbali amministrativi, notificati dall'Ispettorato del lavoro e impugnati dalle società. Nei verbali le aziende venivano invitate a regolarizzare le posizioni dei rider da lavoratori autonomi a lavoratori co.co.co, e dunque a lavoratori parasubordinati. Il giudice del lavoro ora ha stabilito che quei lavoratori hanno prestato servizio come collaboratori coordinati continuativi, sulla base dell'articolo 2 del Jobs Act, e dunque hanno diritto anche al pagamento dei contributi arretrati.

Ai rider che hanno lavorato per Deliveroo, dunque, dal "gennaio 2016 al 31 ottobre del 2020", va applicata, scrive il giudice, "la disciplina del lavoro subordinato" con conseguente "obbligazione per contributi, interessi e sanzioni nei rapporti con l'Inps e per premi nei rapporti con l'Inail" per "l'orario effettivamente svolto dai collaboratori" per "ogni singolo giorno lavorativo" e "con le aliquote contributive per il lavoro subordinato, per quanto riguarda il debito nei confronti dell'Inps". La stessa decisione è stata presa per Uber Eats Italy che però ha impiegato i lavoratori per un periodo di tempo più limitato. Ora l'Inps dovrà quantificare la somma che spetta ai lavoratori. Per le due aziende però il contro potrebbe essere salatissimo.

