Si riduce la quarantena per i positivi al Covid

Dopo il calo di contagi di Covid-19, si pensa a una riduzione della quarantena. L'obiettivo è assicurare un ritorno alla normalità, mantenendo pur sempre alta l'attenzione per evitare una recrudescenza di contagi.

Le autorità sanitarie italiane stanno valutando in queste ore una nuova finestra temporale dell’isolamento domiciliare dei positivi asintomatici.

Nella giornata di ieri 29 agosto si è riunito il Consiglio superiore della Sanità per dare il suo parere sulla nuova quarantena “light”: sul tavolo, c'è l'ipotesi di una riduzione del periodo di quarantena da 7 attuali a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno.

Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus: le autorità sanitarie si stanno così muovendo sulla base della minore infettività, trascorse due settimane.

Da mesi giungono da più parti ripetute richieste di rivedere quanto prima l’obbligo di isolamento, almeno per chi non ha sintomi e lavora nei servizi essenziali, o comunque prevedendo mini quarantene.

All'estero quasi ovunque le regole sono già adesso parecchio più soft. In Spagna e Inghilterra per i positivi non è più previsto l’isolamento. In Usa, Germania (con autotest finale), Svezia e Austria i giorni di quarantena sono invece ridotti a cinque.

Le regole attuali sulla quarantena in Italia sono le seguenti: dopo un tampone positivo, devono trascorrere minimo sette giorni prima di poter tornare in libertà, sempre che un altro test accerti che ci si è negativizzati. Ma con le ultime varianti in anti o sono stati asintomatici oppure hanno riscontrato sintomi lievi, scoprendo di essere positivi dopo diversi giorni. C'è anche poi chi risulta positivo al tampone solo giorni dopo la comparsa dei sintomi. Spesso questa "tipologia" di contagiati si negativizza in molto meno di una settimana.