Riduzione riscaldamento e non solo: cosa sono le misure comportamentali "a costo zero"

Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Il riscaldamento dovrà essere abbassato di un grado: 17° C per attività industriali e artigianali e 19° C per altre attività e edifici residenziali (con una tolleranza di +2/-2 °C).

Gli impianti saranno accesi 15 giorni in meno e per un'ora in meno. Il Ministero indica anche alcune misure comportamentali “a costo zero”. Tra i comportamenti da promuovere, la riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione, il distacco della spina della lavatrice dopo l’uso ed evitare lo stand by di tv e decoder.

