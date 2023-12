Caos passaporti: fino a 10 mesi di attesa e costi alti. In 6 città su 17 appuntamento impossibile

Tempi di attesa lunghi, alcune volte si sfiora l'anno, e costi alti: più di 110 euro. Ecco contro cosa si scontra chi, in Italia, deve richiedere il passaporto. L'associazione Altroconsumo traccia un quadro della situazione, aggiornando i dati di un monitoraggio fatto nel 2022.

Per il rilascio del passaporto è necessario prenotare un appuntamento sulla piattaforma della polizia che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia. Di che attese parliamo? Secondo Altroconsumo si tratta di dieci mesi a Venezia, quasi otto a Bolzano, sette a Cagliari solo per avere l’appuntamento in questura per fare o rinnovare il passaporto. Ma c'è chi sta peggio: in sei città su 17 non è stato nemmeno possibile prenotare l'appuntamento: Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino. (Dati del 14 novembre).

Per gli altoatesini i tempi di attesa sono molto peggiorati ed erano già lunghissimi, tre mesi e mezzo, ma sono più che raddoppiati. Lo stesso vale per i cittadini di Cagliari. Situazione peggiorata anche a Milano. C'è poi il caso di Genova, nessun appuntamento disponibile da mesi ma è probabile che il sistema informatico di prenotazione abbia dei problemi.

Non tutte le città però sono da incubo. Imbattibile Perugia, dove il primo appuntamento è addirittura il giorno dopo. A Roma l'appuntamento si otteneva con al massimo 10 giorni di attesa un anno fa, due a giugno e solo uno ora. Ottima Pescara, due giorni dopo. Non così veloce, ma con tempi ragionevoli anche Palermo con 21 giorni di attesa. Tanto più se si considera che a giugno ci volevano 55 giorni per mettere piede in questura.

Le rilevazioni di Altronconsumo, ripetute nel tempo, hanno dimostrato che non si tratta di un problema temporaneo e che a poco sono serviti gli open day organizzati in molte città.

C'è poi un problema nel problema: i costi. Gli italiani pagano più degli altri cittadini europei. Nel Belpaese fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro (a cui aggiungere altri 9 euro se si chiede di averlo recapitato a casa, ndr), molto di più che in altri Paesi europei a parità di validità (10 anni). In Spagna costa 30 euro e in Germania 60. E da noi la tariffa è la stessa anche per i minorenni, nonostante la durata del documento sia inferiore rispetto ai 10 anni degli adulti e quindi si debba rifare tutta la trafila dopo poco.

Come richiedere il passaporto

In Italia il passaporto rilasciato ai maggiorenni dura dieci anni. Dopo questo termine non è più valido e di deve richiedere un nuovo documento. Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. C'è anche la firma digitalizzata del titolare.

Anche i minorenni possono avere il passaporto. Può chiederlo anche solo un genitore, a meno che non ci sia un divieto specifico dell'autorità giudiziaria.

Per fare richiesta del passaporto si deve accedere al sito ad hoc della polizia con Spid o carta d'identità elettronica. Da qui si accede a una schermata con le disponibilità dell'ufficio passaporto di competenza. Ogni questura pubblicizza sul proprio sito eventuali modalità alternative di presentazione della domanda. Se ci sono ragioni di urgenza - per lavoro, salute, studio, turismo o altro - è possibile rivolgersi direttamente alla questura.

La domanda per il rilascio del passaporto in Italia può essere presentata presso gli uffici Passaporto del luogo di residenza o di domicilio o di dimora. Per fare un esempio, chi ha domicilio a Roma ma la residenza in un'altra città italiana può rivolgersi a un ufficio nella Capitale. Però il rilascio è subordinato al nulla osta da parte della questura competente e quindi i tempi sono più lunghi. Chi è all'estero deve fare riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

C'è poi una documentazione da presentare. Si tratta di: un modulo predefinito; un documento di riconoscimento valido (si deve portare sia l'originale sia una fotocopia); due foto. Servono poi la ricevuta del pagamento e il contrassegno amministrativo. Insieme alla documentazione serve poi la stampa della ricevuta che viene generata dal sistema dopo la registrazione al sito.

