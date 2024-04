Ho preso un passaporto, in poche ore, pagando 1400 euro

Troppo lunga la lista d'attesa per ottenere un passaporto? Contro i 5 o 6 mesi che restituisce l'agenda della questura c'è la tempestività dei falsari che promettono un documento nuovo di zecca nel giro di pochi giorni per una cifra poco oltre il migliaio di euro. Pagamento in bonifico, consegna a domicilio tramite corriere. Online dopo qualche ricerca abbiamo contattato un "fornitore" che ci ha proposto un documento contraffatto alla modica cifra di 1.400 euro in 3 giorni, spese di spedizione incluse.

Il web offre diverse soluzioni, per così dire, alternative, e troviamo canali che pubblicizzano la vendita di documenti di ogni genere: patenti, visti, passaporti e persino le greencard per gli Stati Uniti. Per capire come funziona questo tipo di compravendita abbiamo scritto a uno di questi intermediatori.