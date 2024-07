Per il ministero di Salvini Mariupol fa parte della Russia: la beffa al rinnovo della patente

Un errore di cattivo gusto sul proprio documento di guida ha fatto storcere il naso all'avvocato Anton Gross, cittadino italiano di origini ucraine che, rinnovando la patente, ha visto la propria città natale Mariupol riconosciuta come russa.

"Perché Mariupol è stata riconosciuta come Russia? Forse lo hanno già nel loro sistema?", scirve Gross su Instagram. "Come fare ora, per chiedere un passaporto russo e ottenere la cittadinanza? Dipendenti del Consolato russo, se mi state leggendo, per favore consigliate?", prosegue ironicamente.

"In generale è stato tutto semplice - spiega ancora Gross - si supera una semplice visita medica (udito e vista), si pagano circa 100 euro e in un paio di giorni la patente arriva a casa per posta con dati errati. Allego una foto del mio passaporto italiano, qui si vede che tutti i dati sono corretti e Mariupol è Ucraina e io non sono russo".

All'attacco la vicepresidente della commissione Esteri della Camera Lia Quartapelle, che su X riprende la denuncia dell'avvocato: "Il MIT di Salvini avrebbe attribuito la sua città natale, Mariupol, alla Russia. Presenterò una interrogazione per capire se è vero. Non ci possono essere riconoscimenti di fatto dell'invasione russa".

"Chiediamo l'immediato intervento della premier Meloni e del ministro Salvini", si associa Matteo Hallissey, segretario dei Radicali. "Non è accettabile che, mentre l'Ucraina viene bombardata dal dittatore Putin, un cittadino ucraino sia costretto a subire questa violenta umiliazione. Si tratta di un episodio gravissimo che non può passare sotto silenzio".