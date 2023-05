Ripara una buca e riceve 882 euro di multa: "Vi spiego perché la sanzione è inevitabile"

Tiene banco il caso di Claudio Trenta, il pensionato 72enne di Barlassina, in provincia di Monza, che ha ricevuto un verbale di 882 euro (che scende a 662 se paga entro 5 giorni dalla notifica) per aver riparato una buca in strada. In questi giorni nel piccolo comune della Lombardia c'è un via vai di giornalisti con le telecamere puntate verso quella voragine che Claudio Trenta aveva denunciato e che poi, stanco di non vedere sistemata, aveva deciso di rattoppare. Era andato a comprare il bitume e aveva ricoperto la buca. Poi aveva raccontato quanto fatto sul gruppo Facebook "Succede a Barlassina e dintorni" e a MonzaToday. Nei giorni successivi è arrivata l'amara sorpresa. Il pensionato si è visto recapitare una multa di 882 euro per avere eseguito quel lavoro senza alcuna autorizzazione e competenza.

Il sindaco: "Vi spiego perché la multa era inevitabile"

Il sindaco Piermario Galli, interpellato dalle tv nazionali, ha spiegato che la sanzione era inevitabile e non può essere annullata visto che l'uomo non aveva ottenuto le autorizzazioni per intervenire. "La polizia locale, di fronte a un intervento 'non autorizzato' di riparazione non ha potuto fare altro che elevare la multa" ha detto il primo cittadino all'Adnkronos.

"La segnalazione in questione non è mai arrivata nei canali ufficiali ossia la mail dell'ufficio tecnico e l'app sul municipio. Il signore si è limitato a fare la segnalazione sul suo gruppo, peraltro privato, riportando poi il lavoro fatto, non autorizzato" ha aggiunto il sindaco. "Per forza di cose, quando la polizia locale ne è venuta a conoscenza dai giornali, ha fatto un sopralluogo sul posto e ha applicato il codice della strada non potendo fare altro che elevare, purtroppo, la multa". "Dico purtroppo perché spiace anche a me. E ora in tanti sui social mi scrivono che devo togliere la multa, ma non funziona così", ha sottolineato Galli.

In sintesi, pur essendo apprezzabile la buona volontà del pensionato, non è possibile rattoppare le buche a proprio piacimento: la burocrazia e la macchina amministrativa hanno una precisa organizzazione che non permette azioni di questo tipo. Il primo cittadino ha spiegato che Trenta può rivolgersi alla giustizia, ma che comunque la multa non verrà tolta. E Trenta da parte sua non ha proprio intenzione di sborsare quasi 900 euro per quello, che considera, un intervento che avrebbe dovuto fare il comune.

Il pensionato: "Combatterò fino all'ultimo contro questa ingiustizia"

Nelle scorse ore il diretto interessato ha detto di nuovo la sua sui social. "Apprezzo la vostra vicinanza" ha esordito riferendosi a chi gli ha manifestato solidarietà. "Ho ricevuto tantissime richieste e martedì andrà in onda a 'Le Iene' proprio un servizio approfondito su questa vicenda. Non sono abituato a tutta questa pubblicità. Combatterò fino all'ultimo per far annullare questa multa che secondo me è un'ingiustizia. Perché multare me e non chi sapeva del problema e non è intervenuto? Ho inviato tanti messaggi, l'ho condiviso sui social e sui giornali, E proprio come si sono accorti di quanto avevo fatto perché lo avevo scritto sul mio gruppo e avevo rilasciato un'intervista a MonzaToday, perché non hanno fatto lo stesso quando avevo denunciato il pericolo di quella voragine sempre attraverso gli stessi canali?".

Il punto che molti contestano in effetti è proprio questo. Perché a riparare le buche deve pensarci un singolo cittadino e non il Comune? Persino Sgarbi è intervenuto sulla vicenda: "Oltre al codice della strada - ha scritto sul suo profilo Facebook - esiste il buon senso. Il buon senso avrebbe dovuto suggerire alla polizia municipale di ringraziare questo signore".