Risarcito per le "celle strette" dopo 33 anni di carcere

In carcere da innocente per 33 anni, trascorsi all'interno di celle piccole e sovraffollate. Beniamino Zuncheddu, condannato ingiustamente per l'omicidio di tre pastori - il delitto noto come la "strage di Sinnai" del 1991 - sarà ora risarcito dallo Stato con circa 30mila euro per i lunghi anni passati nelle celle anguste del carcere di Uta.

Devono ancora arrivare invece le motivazioni della sentenza per chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione, fa sapere l'avvocato di Zuncheddu, Mauro Trogu.

Nel triplice omicidio noto come strage di Sinnai sono stati uccisi tre pastori: Gesuino Fadda, 56 anni, il figlio Giuseppe, di 24, proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Pusceddu, 55enne. Nell’agguato a colpi di pistola rimase inoltre ferito il genero di Fadda, Luigi Pinna, 29 anni.

Secondo gli investigatori il delitto sarebbe stato connesso ad una faida tra famiglie di pastori: all’epoca c’erano infatti stati forti contrasti tra la famiglia Fadda e gli Zuncheddu, culminati anche nell’uccisione di alcuni capi di bestiame. A rivelarsi chiave nella condanna all'ergastolo di Zuncheddu fu la testimonianza del sopravvissuto, Luigi Pinna, il quale in un primo momento dichiarò di non aver riconosciuto l'aggressore, ma successivamente cambiò versione e accusò l'allevatore 59enne.

Tre anni fa la Procura ha però deciso di riaprire il processo, e dallo scorso 25 novembre Zuncheddu è in libertà: dopo anni di sit-in e manifestazioni - Burcei, il suo paese, non ha mai smesso di chiedere giustizia e verità - è stata accolta la sospensione della pena e lo scorso 26 gennaio è infine arrivata la sentenza di assoluzione.