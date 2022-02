Saranno risarcite le famiglie dei medici morti per Covid

Un fondo destinato alle famiglie dei medici e odontoiatri morti per il Covid e privi di copertura Inail. Se ne discuterà oggi in Consiglio dei Ministri, dopo la proposta arrivata dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Pari opportunità Elena Bonetti.

La notizia è stata subito accolta con soddisfazione dal Presidente della Fnomceo, la federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha commentato l’annuncio: “Sono 370 i medici e gli odontoiatri morti durante la pandemia: di questi, 216 erano medici di famiglia, del 118, guardie mediche, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti; 30 gli odontoiatri. Si viene così a sanare una grave ingiustizia, che vedeva abbandonate a se stesse circa 250 famiglie, che al dolore per la perdita aggiungevano la tribolazione economica”.

Il problema infatti non riguarda le famiglie dei medici e basta, ma quelle dei medici in libera professione e che dunque non avevano copertura Inail. Un distinguo da non banalizzare se si pensa che la metà circa dei medici morti durante la pandemia del Covid, erano appunto liberi professionisti. “Nessun risarcimento da parte dello Stato è andato quindi a queste famiglie, che hanno pagato il prezzo più alto per il bene di tutti noi, degli oltre dieci milioni e settecentomila guariti e dell’intero Paese. - prosegue Anelli - Questi 250 medici hanno pagato quei valori di prossimità, vicinanza, fiducia che informano la nostra medicina del territorio. Sono morti per portare a termine la loro missione, quella di curare e rimanere accanto al malato. Anche se mancava tutto, se le mascherine non si trovavano, se i guanti erano finiti. È questo che è successo al nostro Roberto Stella, primo medico a cadere e a quelli che sono venuti dopo di lui, fino all’ultima vittima, Edward Haiek, anche lui, come Stella, medico di medicina generale. È giusto che lo Stato riconosca il loro valore e provveda alle famiglie che ce li hanno donati".