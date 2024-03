Rischio attentati dopo la strage di Mosca (137 morti): in Italia l'unica allerta è per "lupi solitari"

Nelle scorse ore il tribunale di Basmanny ha convalidato l'arresto di tutti e quattro gli imputati tagiki per l'attentato Crocus City Hall a Mosca (137 morti e 180 feriti): Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

"Due dei quattro terroristi si sono dichiarati colpevoli"

In un comunicato diffuso poche ore fa, il tribunale russo ha affermato che, dopo essere stati accusati nell'udienza preliminare, due dei quattro terroristi si sono dichiarati colpevoli dell'attacco. Sembra che tutti siano stati picchiati: video di brutali interrogatori sarebbero trapelati dalle forze di sicurezza russe e i rapporti suggeriscono che almeno uno avrebbe subito scosse elettriche. Gli uomini che la corte ha identificato come Mirzoyev e Rachabalizoda avevano gli occhi neri e l'orecchio di quest'ultimo era pesantemente bendato - secondo quanto riferito, era stato parzialmente reciso durante il suo arresto. Sembrava che Mirzoyev avesse anche un sacchetto di plastica strappato avvolto attorno al collo.

Cosa farà Putin dopo l'attentato di Mosca (137 morti)

La questione degli esecutori materiali dell'attentato è, di fatto, chiusa: è stato il ramo afghano dell'Isis. Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che l'Isis è "l'unico responsabile di questo attacco. Non c'è stato alcun coinvolgimento ucraino". Kiev sa però che la Russia userà lo stesso le strage come scusa per intensificare la guerra. Già sta accadendo. Il binomio plebiscito elettorale-paura interna permette a Putin di superare ogni limite dell'opinione pubblica.

Gli uomini entrati al Krokus volevano uccidere il maggior numero di persone. Che per oltre mezz'ora siano riusciti a farlo senza incontrare un solo agente di sicurezza, in una città in cui si viene fermati subito se solo si mostra un cartello contro la guerra, ha del'incredibile: un fallimento epocale dei servizi di sicurezza, o forse c'è altro. Fino a venerdì, l'Isis-K organizzava attentati in Afghanistan e Pakistan, con risorse limitate, attacchi locali contro i talebani. Chi li ha aiutati? Tensione tra Nato e Russia per un missile da crociera che ha violato lo spazio aereo polacco.

Allerta terrorismo. In Italia l'unico rischio sono "lupi solitari"

A seguito dell'attacco a Mosca, il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato domenica sera il "potenziamento" del piano di vigilanza e protezione dei servizi "contro il rischio di attentati terroristi esplosivi" in Francia al livello più alto, denominato "attacco di emergenza".

L'attenzione resta alta e costante anche in Italia, ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, anche se con cautela, circoscrive il pericolo: nel nostro Paese "la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati, credo che un gruppo" come quello che ha agito nell'attentato in Russia, "il quale non può non aver avuto una preparazione e dei supporti logistici, in Italia verrebbe intercettato prima". L'insidia concreta è invece l'autoattivazione di lupi solitari "come capitato in altri stati Europei" ed "il fronte della minaccia più preoccupante è il reclutamento online, per il quale da anni avviene un contrasto anticipato".

Un confronto dei vertici italiani delle forze dell'ordine dopo i gravi fatti di venerdì scorso al Crocus City Hall, come già accade sistematicamente, si è reso a questo punto ancor più necessario: nelle prossime ore al Viminale ci sarà una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata a una analisi della situazione "L'Italia ha sempre mantenuto costante l'attenzione verso la minaccia terroristica, su più fronti - spiega Mantovano - così come periodicamente a distanza ravvicinata, da 15 anni, si riunisce il comitato che raccoglie i vertici delle forze di polizia e di intelligence e punta a fare la prima cosa principale forse mancata anche a Mosca, cioè mandare in circolo le informazioni".

Il sistema preventivo di monitoraggio sta lavorando a pieno regime, mantenendo l'obiettivo focalizzato sul fronte dell'estremismo e della radicalizzazione. In settimana si era già riunito il comitato nazionale per decidere le misure in vista della settimana santa e delle festività di Pasqua, quando sono previsti particolari affollamenti in diversi luoghi e città turistiche.