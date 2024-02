Pesticidi e metalli pesanti nel riso: i marchi segnalati e quelli più sicuri

Allarme di Altroconsumo sul "riso contaminato". L'associazione ha sottoposto ad analisi di laboratorio 20 marchi di riso carnaroli: dal test, è emerso che la maggior parte dei campioni presenta un livello di cadmio che si avvicina al limite consentito dalla legge e che tre prodotti (nello specifico Conad, Pam e Mondella-Md) superano il limite precauzionale ammesso.

"Abbiamo penalizzato questi risi nel giudizio complessivo con un voto insufficiente e li abbiamo segnalati al ministero della Salute, chiedendone il ritiro dal mercato", spiega Altroconsumo. "I lotti che abbiamo testato sono i numeri L129D (Conad); L157D (Pam); L171D (Mondella)".

Pesticidi dannosi

Il riso è molto esposto all'assorbimento metalli pesanti in particolare di cadmio e arsenico, "inquinanti ambientali che vengono assorbiti dalla pianta", ma anche ai pesticidi. Tra questi, Altroconsumo ha segnalato le sostanze "sospettate di essere interferenti endocrini o tossiche per la riproduzione".

Per i marchi di riso analizzati rispettino i limiti di legge sui residui di pesticidi ammessi, in alcuni prodotti sono stati trovati inquinanti che possono interferire con il sistema endocrino degli esseri umani e, per questo, sono stati segnalati.

I quattro marchi di riso migliori

L'analisi ha permesso anche di individuare marche di riso che vantano valori molto al di sotto dei limiti previsti per metalli pesanti e tracce di pesticidi. Insomma, prodotti di qualità "ottima" secondo Altroconsumo. Sono 4 i marchi che hanno ottenuto i giudizi migliori anche al test dell'assaggio, conquistando i titoli di "migliore del test" e "migliore acquisto" si tratta dei marchi di riso carnaroli "Le stagioni d’Italia"; "Riso del Vo"; "Riso Almo" e Coop.