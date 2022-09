Test di Medicina, più facile ma è boom di bocciati 

Il punteggio minimo per entrare in graduatoria è di 3,5 punti più bassi dello scorso anno. Ma si segnala che la metà dei candidati non ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo di 20 per poter passare il test.

Il ministero dell’Università ha pubblicato i punteggi dei test di medicina che è svolto lo scorso 6 settembre. Sono in forma anonima e soltanto la prossima settimana ci saranno le graduatorie e gli studenti potranno scegliere l’università in cui studiare. Secondo i calcoli di Alphatest, il punteggio minimo per entrare tra le 13.152 matricole (il totale dei posti è 14.740 compresi i posti per le facoltà in inglese o private) è di 33,8 (su 90 punti), in calo rispetto al 2021 quando servivano 3,5 punti in più.

L’abbassamento della soglia per entrare in graduatoria dimostra che il test è stato più difficile. E a conferma del fatto che gli studenti hanno avuto performance inferiori agli scorsi anni è l’effetto inaspettato - che non incide sulle graduatorie - che i «bocciati», coloro cioè che non hanno passato neppure la soglia minima di 20 punti che serviva per passare il test, sono circa la metà dei 60 mila partecipanti. Secondo i primi calcoli, circa 10 mila insufficienti in più dello scorso anno. Andrà capito se la causa è da ricercarsi nel fatto che il test è cambiato ed è stato più orientato alle materie di indirizzo o se l’effetto Dad ha avuto un impatto sulla preparazione degli studenti.