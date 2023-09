I risultati dei test di medicina 2023: ecco la graduatoria e come consultarla

L'attesa per gli aspiranti medici è finita: oggi martedì 5 settembre, infatti, è stata svelata la graduatoria nazionale del test di medicina 2023, con gli ammessi alla facoltà di medicina per l'anno universitario 2023/2024. I posti disponibili quest'anno dovrebbero essere quasi ventimila: 19.944 per la precisione (17.942 posti di medicina in italiano e circa duemila in inglese). La graduatoria di merito nazionale è stata pubblicata nella mattinata di oggi sul sito accessoprogrammato.miur.it, sul quale si trova l'indicazione per l'accesso all'area personale di ciascun partecipante. Nel dettaglio, per prendere visione della graduatoria del test di medicina 2023 è necessario accedere al portale Cineca: il candidato troverà accanto al suo nome la dicitura "assegnato, prenotato, in attesa o fine posti". Le prime stime parlano di un punteggio minimo per entrare di 57.33.

Chi risulta "assegnato" è tenuto ad immatricolarsi entro le 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione (incluso il giorno della pubblicazione stessa). Chi risulta "prenotato" su una scelta successiva può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti o confermare l'interesse a rimanere nella graduatoria. Lo stesso vale per chi ha lo status in attesa o fine posti. Il 13 settembre il portale Cineca procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria, che è il frutto delle scelte effettuate dagli studenti.

Si tratta della prima graduatoria del nuovo test di medicina previsto dalla riforma Messa, entrata in vigore dalla primavera scorsa. Pur rimanendo una prova nazionale, non è più un concorsone ma un "Tolc" (acronimo per "test online Cisia"), con domande non più uguali per tutti ma selezionate automaticamente e casualmente dal database "Cisia". Anche lo schema del test è cambiato rispetto al passato: 50 quesiti invece di 60, da svolgere in 90 minuti anziché cento, divisi in quattro sezioni (comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento). Quest'anno, inoltre, la prova poteva essere ripetuta più volte: in tal modo ciascuno studente poteva entrare in graduatoria con il miglior punteggio ottenuto. Il punteggio del test di medicina 2023 viene valutato assegnando un punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata, e zero punti per ogni risposta non data.

