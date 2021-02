Il giallo dei nuovi ritardi nelle consegne del vaccino AstraZeneca

La Commissione Europea non smentisce che sia stata già comunicata l'intenzione di tagliare le consegne di vaccini anti-Covid anche per il secondo trimestre 2021. E' un problema (grosso) per l'Italia. Non si tratta infatti di numeri minimi

Un rallentamento che preoccupa, inutile girarci intorno. La Commissione Europea non smentisce che AstraZeneca abbia comunicato l'intenzione di tagliare le consegne di vaccini anti-Covid anche per il secondo trimestre 2021, dimezzandole, come riportato ieri sera da Reuters.

Ieir Il vaccino AstraZeneca è stato autorizzato fino a 65 anni. Nel Regno Unito si sta rivelando molto efficace anche sugli over80 (ha prevenuto l’81% dei ricoveri anche tra gli ultra-ottantenni). Ma l'eventuale taglio delle forniture fino al 50% per il II semestre 2021, se confermato, è una brutta notizia.

Il calendario delle consegne dl vaccino AstraZeneca per il 2021

"Le discussioni con AstraZeneca sul calendario delle consegne continuano - risponde un portavoce della Commissione alla richiesta di una conferma - la compagnia sta rivedendo il calendario e lo sta consolidando, sulla base di tutti i siti produttivi disponibili, in Europa e fuori. La Commissione si attende che le venga presentata una proposta di calendario migliorata". AstraZeneca aveva già dimezzato, da 80 a 40 mln di dosi (inizialmente a 31 mln, poi le aveva riportate a 40 mln dopo la reazione della Commissione), le consegne di dosi all'Ue previste per il primo trimestre, motivandole con non meglio specificati problemi di produzione (pare si tratti di un problema di 'raccolto' dell'adenovirus nello stabilimento belga della Hénogen/Novasep) senza fornire alcuna garanzia per il secondo trimestre. Ora è arrivata la conferma che il taglio delle forniture della multinazionale anglosvedese riguarderà anche il secondo trimestre.

Non si tratta di numeri minimi, e quindi si attendono comunicazioni ufficiali, perché in Italia, ad esempio, la campagna vaccinale si basa fortemente sul prodotto in questione: AstraZeneca prevederebbe di consegnare alla Ue nel secondo trimestre meno della metà delle dosi concordate in sede contrattuale, forse riuscira' a consegnare "meno di 90 milioni di dosi nel secondo trimestre". Per la Ue si tratta in tal caso di un brutto colpo che potrebbe mettere a rischio (eufemismo) l'obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti entro l'estate. AstraZeneca era e resta comunque centrale nel programma dei vaccini Ue, ma i ritardi nelle consegne stanno rallentando i programmi di vaccinazione in diversi Paesi membri, tra i quali l'Italia. L'azienda produttrice ha fatto sapere a più riprese nelle scorse settimane che sta facendo "di tutto" per aumentare la produttività.

AstraZeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni

Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potra' essere utilizzato "nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili". E' quanto prevede "sulla base di nuove evidenze scientifiche" una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalita' di somministrazione del prodotto. Nella circolare del ministero, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, si legge che le indicazioni di utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65enni "sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicita' in soggetti di eta' superiore ai 55 anni, nonche' nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo SAGE dell'OMS".

Quante sono le persone vaccinate in Italia

Sono 3.682.425 le dosi di vaccino somministrate. E' l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Si tratta del 70.8% del totale di 5.198.860 dosi consegnate al nostro Paese. Di queste 3.905.460 sono di Pfizer/BioNTech, 1.048.800 sono AstraZeneca e 244.600 di Moderna. La maggior parte delle dosi, 2.240.690, sono state somministrate ad Operatori Sanitari e Sociosanitari, 653.564 a Personale non sanitario; 373.991 a ospiti di Strutture Residenziali; 329.805 a over 80; 32.999 a Forze Armate e 51.376 a personale scolastico.