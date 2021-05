Roberto Bolle Grande Ufficiale "Al merito della Repubblica Italiana"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato oggi al Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" a Roberto Bolle

"È un grande piacere incontrarla". "L'onore è mio. Finalmente". Sergio Mattarella accoglie al Quirinale Roberto Bolle, che ricambia la stima mostratagli dal Presidente della Repubblica nell'insignirlo Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. L'etoile della Scala si lascia sfuggire un "oh, wow" quando riceve il decreto di nomina e l'astuccio con le insegne. "Che bel regalo", esclama.

Ma prima che il colloquio prosegua in forma privata, il breve video diffuso sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica riporta la risposta del Capo dello Stato, nell'occasione che consente invece di "ringraziarla - dice, di rimando, all'ospite - del regalo che ci fa".

Bolle infatti danzerà domani al Quirinale, in occasione del tradizionale concerto per gli ambasciatori accreditati per la Festa della Repubblica.