Roberto Burioni e i farmaci cubani

Roberto Burioni, il virologo pesarese, non da oggi è molto critico nei confronti della ricerca scientifica a Cuba. "A me va benissimo anche il vaccino cubano - aveva detto a gennaio a proposito della ricerca di un prodotto antiCovid portato avanti dalle istituzioni scientifiche dell'isola caraibica - a patto che venga sperimentato in un luogo dove uno scienziato che dice che non funziona non viene messo in galera. In altre parole, in una bella democrazia occidentale". E' tornato di recente all'attacco: "Non voglio entrare in diatribe politiche, ma nessun farmaco è stato sviluppato a Cuba negli ultimi 50 anni. Quanto ai vaccini, vediamo se funzionano. Al momento bisognerebbe andare sulla fiducia, come per quelli cinesi, e io non mi fido", ha scritto sui social.

Burioni dice quindi che "nessun farmaco è stato sviluppato a Cuba negli ultimi 50 anni". E' così? Su Twitter è montata una polemica, e a chi parlava dei farmaci sviluppati a Cuba, Burioni ha risposto con l'abituale tono diretto: "Quali farmaci cubani? Perché a me non me ne viene in mente neanche uno. Per carità, dall'Italia non si può criticare nessuno per numero di farmaci inventati, ma almeno da noi si vota ogni 5 anni".

La risposta di Fabrizio Chiodo a Roberto Burioni

La risposta dell'immunologo italiano Fabrizio Chiodo, scienziato del CNR all’Istituto di Chimica Biomolecolare di Pozzuoli e anche professore di Chimica all'Università dell'Avana, è molto circostanziata.