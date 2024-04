Roberto Salis annuncia querela a Senaldi in diretta tv: "Cosa ci guadagna a diffamare mia figlia?"

"Se mi manda la clip, provvediamo a querelarlo". Roberto Salis, padre di Ilaria, la donna di 39 anni detenuta da 13 mesi in Ungheria, ha annunciato in diretta tv, su La7, l'intenzione di procedere per diffamazione contro il condirettore di Libero Pietro Senaldi. Il botta e risposta è andato in scena nel corso del talk "DìMartedì" condotto da Giovanni Floris.

"Volevo sapere cosa ci guadagna a diffamare mia figlia" chiede Salis. "Non guadagno nulla e non ho diffamato nessuno" risponde il giornalista di Libero. Il padre di Salis ribatte: "Si deve domandare se lei è eticamente una persona che ha senso nell'umanità". Il giornalista si rivolge allora a Floris: "Mandi la clip anche a me" alludendo a una possibile contro-querela. "Lei ha detto che mia figlia ha spaccato la testa a qualcuno, ha detto una cosa che è sbagliata, non è vera. Ha diffamato una persona" protesta il padre di Ilaria. Un'obiezione che trova subito la replica di Senaldi: "Ho sempre detto che è accusata".