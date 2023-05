"Non andrà certo a sostituire il lavoro del cameriere". È sicuro Luca Marton, titolare dello storico bar "Signore e Signori". Qui, in piazza dei Signori a Treviso, dove Pietro Germi girò nel 1966 il suo film “Signore e Signori” appunto, lavora "in prova" l’aiuto cameriere Bob. Un robot per supportare i camerieri nelle loro mansioni, come trasportare i vassoi dal bancone al tavolo degli avventori ad esempio.

"Inizialmente la decisione era stata presa per la difficoltà di reperire del personale - sottolinea Luca Marton, titolare del locale, tra i più prestigiosi della città, ai microfoni di TrevisoToday - poi, avendo trovato il personale di cui effettivamente necessitavamo, la decisione è stata mantenuta per un miglioramento del servizio, quindi dare al cameriere la possibilità di stare più tempo con i clienti della sua area, evitandogli la spola, avanti e indietro tra bar, lavastoviglie e plateatico. Un aiutante, uno strumento nuovo da imparare ad utilizzare, come c'è il palmare per gli ordini".