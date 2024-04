La storia di Ginevra, la neonata con quattro nonni, quattro bisnonni e una trisavola

Quando Ginevra è venuta al mondo, domenica 7 aprile, ha trovato ad accoglierla l’amore dei genitori e dei nonni, ma anche di cinque bisnonni e di una trisavola. Un vero “record di affetti” quello della piccola, a partire dai suoi genitori, Chiara Marchegiani (22 anni) e Lorenzo Angelini (24), fino ad arrivare alla trisavola (o trisnonna) di 92 anni. La grande famiglia che ha accolto Ginevra ha sorpreso anche i medici dell’Ospedale Casilino, dove la bambina è nata alle 23.14.

La grande famiglia di Ginevra

"È stata un’emozione unica - racconta Chiara Marchegiani a RomaToday, che mercoledì 10 aprile è tornata a casa, a Casal Monastero, con la piccola Ginevra -. La prima notte è stata impegnativa, ma siamo molto felici ed emozionati, sapere di poter iniziare questo percorso da genitori accompagnati dall’affetto e dal supporto di così tanti nonni è bellissimo, mi stanno già dando tanti consigli molto preziosi, a partire dall'allattamento al seno".

Dalla parte della mamma, Ginevra ha infatti due bisnonne, dalla parte del papà altre due, un bisnonno e una trisavola: "Purtroppo non tutti hanno potuto essere presenti in ospedale per questioni di salute - spiega Marchegiani -. La trisavola e una delle bisnonne non sono riuscite, ma comunque tutti ci hanno fatto sentire il loro affetto e sono venuti a trovarci quando siamo tornati a casa, per fortuna abitiamo tutti piuttosto vicino". La piccola rappresenta dunque la quinta generazione di una famiglia longeva e amorevole, pronta ad accompagnare la bimba alla scoperta della vita: "Tutti loro ci tengono ad essere molto presenti e a passarci il loro bagaglio di conoscenze - continua la neomamma - e sono già pronti, per quando ne avremo bisogno, a occuparsi di Ginevra".