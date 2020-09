A piedi da Palermo a Londra per rivedere la nonna: l'impresa del piccolo Romeo

I bambini sognano spesso di partire per viaggi avventurosi ma il più delle volte quelle imprese restano solo fantasie. Romeo il suo viaggio lo ha programmato fin nei dettagli e alla fine lo ha messoin pratica: in tre mesi è arrivato a piedi da Palermo a Londra, percorrendo ben 2800 chilometri per poter riabbracciare la nonna.

Questa l'impresa del piccolo Romeo Cox, un bambino italo-inglese di dieci anni che vive a Palermo insieme alla madre italiana e al padre, giornalista e documentarista inglese.

La pandemia ha separato Romeo dall'amata nonna e gli ha impedito di trascorrere l'estate con lei come aveva preventivato. Ma il bambino non si è perso d'animo e un giorno ha annunciato ai genitori che sarebbe andato ugualmente a trovare la nonna, affrontando il viaggio in maniera "alternativa". Viaggiando a piedi Romeo ha pensato così anche di dare il suo piccolo contributo all'ambiente, evitando di prendere un aereo.

Romeo, in viaggio a piedi da Palermo a Londra per riabbracciare la nonna

I suoi genitori all'inizio si sono imposti, poi alla fine il padre ha deciso di accompagnarlo. Dopo essere arrivati a Roma dalla Sicilia, i due hanno percorso la via Francigena, l'antica rotta dei pellegrini che dal centro della cristianità porta a Canterbury, in Inghilterra, passando per Svizzera e Francia.

Durante il suo viaggio Romeo ha incontrato diverse associazioni che si occupano di bambini e bambini rifugiati. La sua avventura è stata anche l'occasione per raccogliere fondi per loro. Il padre ha documentato tutto il viaggio sui social netwok

Romeo e suo padre sono partiti il 18 giugno da Palermo e sono arrivati a Londra il 20 settembre, accolti da un grande applauso da parte di chi li aspettava alla metà, Trafalgar Square. Ora dovrà rimanere per due settimane in isolamento, poi finalmente potrà riabbracciare la nonna paterna.