"Ho sparato io a Rosolino": minorenne confessa l'omicidio del 22enne palermitano

C'è un nome e un cognome per l'omicidio di Lino Celesia, il calciatore di 22 anni ucciso questa notte a Palermo al culmine di una rissa in discoteca. L'omicida sarebbe un ragazzo di 17 anni che si è consegnato spontaneamente alla polizia a poche ore dall'omicidio. Come raccontato da Palermo Today, il ragazzo avrebbe chiamato il 112 affermando di aver sparato a un suo conoscente con cui avrebbe avuto delle liti in passato. Il 17enne è stato raggiunto così da polizia e carabinieri.

Ma, tra le piste investigative degli inquirenti, c'è anche quella che il 17enne stia in realtà coprendo il fratello di 22 anni, coetaneo della vittima.

Rosolino Celesia, originario di un quartiere periferico, sarebbe stata ucciso con due colpi di pistola, di cui uno al torace con foro d'uscita sul dorso che si è rivelato fatale. La salma è stata intanto trasportata al Policlinico dove sarà effettuata l'autopsia.

Come racconta sempre Palermo Today, sembra che la rissa sia scoppiata all'interno del bagno della discoteca. In un secondo momento i contendenti sarebbero usciti per strada da un'uscita secondaria. È qui che sono stati esplosi i colpi di pistola che hanno ucciso il giovane.

Continua a leggere su Today.it....