L'attacco del fisico Rovelli contro Guido Crosetto e i "signori delle armi"

Il fisico contro il politico. "Il ministero della Difesa serve per difenderci dalla guerra e non per fare i piazzisti di strumenti di morte". È un passaggio del duro attacco lanciato ieri dal palco del concerto del 1° maggio di Roma dal fisico Carlo Rovelli. Senza nominarlo direttamente, Rovelli ha puntato il dito contro il titolare della Difesa Guido Crosetto: "Lo sapete che è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi del mondo e presidente della federazione costruttori di armi?".

Tra gli interventi "parlati" sul palco del concertone, quello di Rovelli è stato certamente uno dei più duri e diretti. Il fisico ha prima rassicurato il pubblico affermando che non avrebbe fatto una lezione di scienza e poi si è lanciato in un lungo discorso che ha toccato i temi dell'ambiente e quello delle spese militari. "Stiamo andando - ha detto Rovelli - verso una guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano come galletti in un pollaio, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso". "Potete fermare i signori della guerra. Sognate e costruite un mondo migliore", l'appello del fisico rivolgendosi ai ragazzi che lo ascoltavano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad Ambra, anche quest'anno presentatrice dell'evento, il compito di "arginare" le parole di Rovelli. "Qua - ha detto l'attrice e conduttrice - come sapete non c'è censura. Dispiace che non essendo un dibattito politico, quando si attacca qualcuno, come nell'intervento del professor Rovelli, dovrebbe esserci un contraddittorio che non c'è stato".