L'epidemia di Covid rallenta ancora: Rt a 0,77 e ricoveri in calo

Scende ancora l’incidenza del Covid nell’ultima settimana e cala anche l’indice Rt il quale, nel periodo che va dal 26 gennaio all’8 febbraio 2022 si attesta a 0,77 (range 0,72-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Come ogni venerdì, lo confermano i dati del monitoraggio dell'andamento epidemiologico SarS-Cov-2, emersi all'esame della cabina di regia e diffusi dall'Istituto superiore di Sanità (Iss). Cala anche l’incidenza dunque, che scende a 672 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa.

Calano anche i ricoveri

Vanno giù anche i numeri delle ospedalizzazioni. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,4% (al 17 febbraio) rispetto al 13,4% del 10 febbraio, mentre il tasso di occupazione delle aree mediche è al 22,2% rispetto al 26,5% della scorsa settimana.

Sono due le regioni a rischio alto (per l'impossibilita' di valutazione dovuta a incompletezza dei dati inviati); cinque le Regioni a rischio moderato mentre le altre quattordici sono a rischio basso. Infatti l'incidenza dei casi di Covid, questa settimana, raggiunge i livelli più alti nella Provincia autonoma di Bolzano (con 1061,2 casi per 100mila abitanti) e nelle Marche (con 1025,8 casi per 100mila). I valori più bassi si rilevano invece in Valle d'Aosta (con 328,5) e Lombardia (con 408,2).