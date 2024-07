Rumori molesti in strada: il comune deve risarcire i residenti

Con l’arrivo della stagione estiva si amplificano gli schiamazzi notturni che fanno perdere il sonno ai cittadini. Vuoi per le finestre lasciate aperte per il caldo, vuoi per una maggiore voglia di tirar tardi con gli amici visto che poi il giorno dopo non si deve andare a scuola o al lavoro. Pensiamo ai concerti e alle manifestazioni che si svolgono all'aperto ma anche ai luoghi della movida. Ma chi non è in ferie come farà a dormire?

Confedilizia segnala un’ordinanza della Cassazione molto importante, la n. 18676, con la quale i giudici della Corte suprema hanno stabilito che anche l’ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni cagionati ai privati dai rumori provenienti da aree pubbliche. Cosa significa? Che i comuni oltre a dover intervenire per ricondurre tali immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, potranno anche essere condannati al risarcimento del danno.

Una sentenza che riconosce ai residenti di zone particolarmente rumorose, con schiamazzi che si protraggono fino a tarda sera per eventi pubblici o privati ma anche legati alla frequentazione di esercizi commerciali, la possibilità di chiedere ai comuni sia di ricondurre tali immissioni nella norma sia il risarcimento per il pregiudizio subito.

Vale anche per gli esercizi commerciali

Nella sentenza in questione i rumori provenivano da una serie di manifestazioni culturali organizzate da un comune ligure nella piazza principale, ma ciò non vuol dire che tale principio possa applicarsi anche per condannare l’inerzia delle amministrazioni locali verso i rumori causati dagli avventori di esercizi commerciali, come sottolinea appunto Confedilizia.

Ma quali sono gli orari in cui si disturba la quiete pubblica? Quelli notoriamente destinati al riposo delle persone. Gli orari in cui deve essere rispettato il silenzio devono essere stabiliti da appositi regolamenti che variano da comune a comune, ma in linea generale le restrizioni sul rumore notturno nel periodo estivo vanno dalle 22:00 alle 8:00 del mattino, mentre nei giorni festivi dalle 24.00 alle ore 9.00.