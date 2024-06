Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta, a 93 anni: chi è lei, Elena, 26 anni più giovane

Dopo quattro divorzi, Rupert Murdoch, il magnate dei media nato in Australia 93 anni fa, si è sposato per la quinta volta. Il tycoon, infatti, è convolato a nozze con Elena Zhukova, ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich. Le nozze sono state celebrate lo scorso weekend a Moraga, nella residenza in California di Murdoch. La nuova moglie di Murdoch è la biologa molecolare in pensione russa Zhukova, 67 anni, madre dell'ex moglie dell'oligarca Abramovich, Dasha. La donna è emigrata dalla Russia nel 1991. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, che fa parte del gruppo editoriale dello stesso imprenditore, durante il matrimonio la consorte di Murdoch era vestita in bianco e portava un bouquet di mughetti, mentre il tycoon è apparso in abito scuro, camicia bianca e cravatta sui toni del giallo.

Elena Zhukova è stata precedentemente sposata con il miliardario russo del petrolio Alexander Zhukov. Zhukova e Murdoch hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, a una festa di famiglia organizzata dalla terza ex moglie di lui, l'imprenditrice di origine cinese Wendi Deng. Dopo aver trascorso insieme la scorsa estate tra Capri e Corfù, navigando nel Mediterraneo a bordo del superyacht "Christina O" noleggiato dall'imprenditore, il viaggio di nozze sarà in Australia.

Media tycoon Rupert Murdoch marries for fifth time https://t.co/sSMYp2E4WB — BBC News (UK) (@BBCNews) June 2, 2024

Dai precedenti matrimoni Murdoch ha avuto 6 figli, l'ultimo quello con l'ex moglie della rockstar Mick Jagger, la modella americana Jerry Hall, coetanea dell'attuale sposa. Il magnate è anche nonno di 13 nipotini.

Murdoch è stato fondatore di un vero e proprio impero del mondo dei media internazionali, con testate come Sky e Fox News, mentre resta ancora presidente emerito del gruppo News Corp, nella cui orbita gravitano, oltre al Sun e al Times, anche il Wall Street Journal, HarperCollins, MarketWatch e il The Australian.