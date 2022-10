Quanti missili ha ancora a disposizione Putin

È vero che la Russia sta esaurendo le sue scorte di munizioni? A sostenerlo è stato il capo dell'agenzia di sicurezza britannica Gchq, Jeremy Fleming, in un intervento al think tank Rusi. Secondo quanto riferito dai media britannici Fleming ha definito la decisione di invadere l'Ucraina una "strategia ad alto rischio" i cui costi in termini di persone e attrezzature "sono sbalorditivi" e questo la "popolazione russa ha iniziato a capirlo". "Sappiamo - ha aggiunto -, e lo sanno anche i comandanti russi sul campo, che i loro rifornimenti e le loro munizioni si stanno esaurendo". Dichiarazioni che provengono da una fonte autorevole, ma andrebbero comunque prese con cautela. In effetti non è facile stabilire con esattezza il numero di armi in dotazione all’esercito russo. Vediamo di capire cosa sappiamo.

Secondo fonti di intelligence occidentali, la Russia avrebbe usato le armi più accurate e tecnologicamente avanzate del suo arsenale nei primi giorni dell’invasione. Il fatto che per colpire obiettivi civili e seminare il panico tra la popolazione l’esercito abbia utilizzato - soprattutto negli ultimi mesi - missili vecchio stampo potrebbe far pensare, secondo alcuni analisti, che Mosca sia a corto di missili di precisione. O che comunque debba centellinare le munizioni più evolute. Non è detto però che sia così. Come fa notare "Avvenire" il fatto che l'Armata Rossa "alterni da otto mesi missili ultraprecisi e vettori vecchi" potrebbe invece banalmente indicare che "progetta una guerra lunga". E che dunque che quella di Mosca sia una strategia calcolata.

A Kiev invece sono convinti che la carenza di munizioni sia reale. Vadym Skibitskyi, un rappresentate del ministero della Difesa, in un’intervista rilasciata a fine agosto ha definito la situazione "grave" specificando che la Russia può contare oggi sul 45% dei missili che aveva nel suo arsenale al momento dell’inizio del conflitto. In particolare l’esercito russo avrebbe a disposizione non più del 20% dei suoi missili balistici Iskanders, ma inizierebbero a scarseggiare anche i missili Kalibr. "Ecco perché - ha spiegato Skibitskyi - i russi utilizzano versioni terrestri dei missili Kh-22 e s-300" e tuttavia "anche le riserve di queste armi si stanno esaurendo". Dichiarazioni che arrivano da una delle due parti coinvolte nel conflitto e dunque vanno prese con cautela. L’ipotesi che la Russia sia carente di missili di precisione non è campata in aria, ma per ora si tratta comunque di un'ipotesi. Certo è che anche gli analisti Occidentali ammettono che è molto difficile sapere con esattezza quante sono le armi ancora in possesso di Putin.

Ci sono poi opinioni contrastanti. Se è vero che secondo Fleming le munizioni di Mosca "si stanno esaurendo", i dati riportati oggi da "Avvenire" fotografano una situazione che per quanto sia difficile è sicuramente meno drammatica. Mosca avrebbe usato circa 40% circa dei suoi missili più moderni. Dal momento che secondo fonti degli Stati Uniti ne aveva circa 5mila, gliene rimarrebbero almeno 3mila. Che non sono pochi. La Russia però non può certo usarli tutti. Rimanere a corto di armi di fronte alla Nato non è un'opzione praticabile per Mosca che comunque potrebbe continuare a contare su armi meno precise, ma ugualmente mortali. Specie se usate su obiettivi civili. A disposizione ci sarebbero infatti 7mila missili vecchio stampo. Anche sul numero totale di missili sparati da Mosca non ci sono certezze: il New York Times si mantiene sul vago e parla di alcune migliaia, Askanews di circa 4.000 missili. Un ruolo lo giocano anche le sanzioni che secondo gli analisti avrebbero limitato la capacità di Mosca di rifornire l’esercito di armi nuove ed efficaci.