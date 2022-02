Cosa ha detto Putin sull'espansione a est della Nato

La diplomazia per il momento sembra avere la meglio nella questione Russia-Ucraina, ma la tensione resta alta: la situazione potrebbe degenerare in qualsiasi momento. Oggi si è tenuto un importante incontro al Cremlino tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, per fare il punto della situazione. L'Ucraina ha chiesto un incontro urgente con la Russia e i paesi dell'Osce "per discutere del rafforzamento e del movimento delle truppe russe lungo il nostro confine e nella Crimea occupata".

Putin: "l'espansione della Nato a est è infinita e pericolosa"

Nel corso dell'incontro odierno, Putin avrebbe chiesto al ministro degli affari esteri russo Lavrov: "Esiste una possibilità di trovare un accordo con i nostri partner sulla questione chiave o si tratta di un tentativo di portarci in un negoziato senza fine?" Lavrov avrebbe risposto che c'è ancora una "possibilità" di trovare un accordo con l'Occidente sulle garanzie di sicurezza chieste da Mosca, ma il presidente russo sembra essere piuttosto preoccupato dell'espansione a est della Nato. "E' infinita e molto pericolosa", avrebbe detto Putin, e avviene "a spese delle ex repubbliche sovietiche, inclusa l'Ucraina". Dopo aver incontrato Lavrov, il presidente russo ha ricevuto il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, per discutere delle esercitazioni congiunte Russia e Bielorussia in corso in Bielorussia.

Di Maio incontrerà Lavrov tra due giorni

Nel frattempo proseguono i colloqui diplomatici per evitare una guerra. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha appena detto di aspettarsi forti segnali di "de-escalation" dalla Russia, sottolineando che una eventuale aggressione avrà serie conseguenze. Si prevedono altri importanti colloqui nei prossimi giorni: il ministro degli affari esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato che tra due giorni incontrerà il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio, mentre domani sarà la volta del collega polacco, Zbigniew Rau. In allerta la Gran Bretagna, con il premier Johnson che ha definito la situazione "estremamente preoccupante". Si teme un'imminente invasione russa dell'Ucraina, proprio per questo, il governo britannico ha convocato una doppia riunione del comitato Cobra incaricato di valutare le emergenze relative alla sicurezza nazionale nel caso di una crisi globale.