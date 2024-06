Volo Ryanair in overbooking: "250 euro e un viaggio gratis a chi scende"

Caos sull'aereo Ryanair partito da Bergamo in direzione Palma di Maiorca. Il volo era in overbooking e ai passeggeri è stata aperta una scelta, pena l'impossibilità del decollo: "Come avete capito c'è un problema - ha preso la parola la hostess - siamo in overbooking e c'è da prendere una decisione. I due passeggeri che sono stati scelti per abbandonare l'aereo non vogliono, perciò chiediamo se c'è un volontario per scendere".

La vicenda è stata resa nota da un ragazzo che ha pubblicato alcuni video su TikTok a documentare la scena. "Quando vendono più biglietti dei posti, poi chiedono di abbandonare l'aereo volontariamente", commenta polemicamente.

Al volontario disposto a scendere, ha spiegato il personale di bordo, "verrà dato un risarcimento di 250 euro e un prossimo volo gratis".

A prendere la decisione di scendere è stato alla fine un ragazzo, salutato dagli altri passeggeri con applausi e ringraziamenti.