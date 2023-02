Un adolescente su due è online almeno 2 ore al giorno, cresce l'ansia da disconnessione

Ragazzi costantemente connessi, in ansia se restano "fuori" dai social anche se spesso si imbattono in contenuti che lori stessi ritengono inappropriati e se sono i primi a temere che i loro dati finiscano nelle mani sbagliate. Questo il legame tra i ragazzi dai 12 ai 18 anni e il mondo social, cristallizzato nel rapporto "Tra realtà e Metaverso. Adolescenti e genitori nel mondo digitale" elaborato da Telefono Azzurro e presentato a Milano, in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata all'uso consapevole e responsabile di Internet. La ricerca è stata condotta su un campione di 804 genitori e 815 giovani tra i 12 e i 18 anni tra il 7 e l'11 novembre. Lo scopo è dare uno spaccato delle percezioni sul rapporto con il mondo digitale, con focus su problematiche quali gaming, salute mentale, condivisione dei dati e privacy.

Quante ore al giorno sono spese sui social

La metà dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni passa dalle due alle tre ore al giorno sui social e chattando. Nel 2018 la percentuale si fermava al 43%, ora è al 50. Il 14% degli intervistati passa sui social e chattando dalle quattro alle sei ore al giorno, il 4% più di sei ore al giorno e il 3% è sempre connesso.

Ragazzi e ragazze però non hanno lo stesso approccio. Rispetto alla media, il 44% dei ragazzi dice di essere connesso dalle due alle tre ore al giorno e il 24% un'ora al giorno, mentre per il genere femminile il 55% dalle due alle tre ore e il 17% un'ora al giorno. Risultano delle differenze anche rispetto all'età, se il 23% dei 12-14enni è online un'ora al giorno, i 15-18enni dalle quattro alle sei ore al giorno. Il 35% dei ragazzi dichiarano di fare tardi la sera e avere difficoltà a dormire a causa del tempo trascorso online. Per i genitori la media si attesta intorno alle 2-3 ore al giorno.

Cosa cercano i ragazzi sui social?

Cosa cercano i giovani sui social? Il 93% degli intervistati li usa per vedere contenuti degli amici, e sono per la maggioranza le ragazze. L'80% cerca il volto e i racconti di personaggi famosi o sportivi e il 76% di influencer. Il 71%, in prevalenza ragazze, utilizza i social per leggere notizie, il 66% per postare contenuti e il 63% per vedere contenuti che rimandano a una marca. Lo smartphone è lo strumento più utilizzato per stare online, nello specifico dal 93%.

Non sempre però ciò che si vede è piacevole. Più di un ragazzo su due (53%) riferisce di aver provato sentimenti spiacevoli, come l'invidia per la vita degli altri (24%, soprattutto i 15- 18enni). Il 21% afferma che è capitato di sentirsi inadeguato, il 18% diverso, il 10% omologato. La restante parte prova solitudine (12%) o rabbia per le vite degli altri (9%). A quasi un ragazzo su due (48% e 53% nel caso di ragazzi 15-18 anni) è capitato di incappare online in contenuti poco appropriati e nel 25% i contenuti apparsi li hanno turbati e impressionati. Il 19% dei ragazzi ha cercato di controllare e limitare i contenuti sui social, ma non ci è riuscito. Le risposte dei genitori concordano: il 42% riferisce che ai figli è capitato di incappare in contenuti poco appropriati. I contenuti violenti sembrano essere i più diffusi (68%), seguiti da quelli pornografici (59%) e sessualmente espliciti (59%), dai contenuti discriminatori e razzisti (48%), da quelli riguardanti il suicidio e l'autolesionismo (40%) o inneggianti l'anoressia e la bulimia (30%), ma anche il gioco d'azzardo (27%).

Adolescenti "persi" senza social

E se internet sparisse? Ansia e agitazione sarebbero le reazioni. Il 27% dei ragazzi senza l'utilizzo dei social si sentirebbe ansioso o agitato, il 29% in un range di età dai 15-18 anni e il 26% dai 12-14 anni. Il 22% degli intervistati si sentirebbe perso senza l'utilizzo dei social, mentre il 19% tranquillo e il 10% solo. Solamente il 3% si sentirebbe libero e un 1% felice. Rispetto al 2018 c'è un aumento dei sentimenti sul versante ansioso. Infatti, a distanza di quattro anni, si registra un aumento di 10 punti percentuali (17% nel 2018 vs 27% nel 2022).

I rischi del web per gli under 18

I ragazzi però sono consapevoli che il mondo del web ha anche delle ombre. Nel 65% dei casi (il 70% se si prendono in esame solamente le ragazze e i più piccoli, dai 12 ai 14 anni) sanno che potrebbero essere avvicinati ma adulti estranei. Altri rischi riconosciuti sono il bullismo (57%), l'oversharing di dati personali (54%), la visione di contenuti violenti (53%) o sessualmente espliciti (45%), l'invio di contenuti di cui ci si potrebbe pentire (36%), le spese eccessive (19%), il gioco d'azzardo (14%).

Più del 70% dei 12-18enni teme che i dati da loro stessi condivisi quotidianamente online, come aggiornamenti sui canali social, ricerche e navigazione nel web, tracce di dati del proprio utilizzo di internet e degli smartphone, vengano utilizzati senza il loro consenso.