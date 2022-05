Rischio salmonella e listeria: salame ritirato dal mercato

Arriva un nuovo allarme alimentare per i consumatori: a causa di una possibile contaminazione biologica, il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto del salame cacciatore prodotto da Villani Spa. Come specificato nell'avviso ministeriale, il prodotto "non è conforme ai requisiti di sicurezza alimentare per la possibile presenza di salmonella e Listeria m.".

Nello specifico si tratta del "Salame Cacciatore 170 g circa" con la data di scadenza 15.07.2022 e il numero di lotto L 240222 – 26/01/22, prodotto dall’azienda Villani S.p.A. (IT-41051), Via E. Zanasi 24, Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. L'indicazione del Ministero rivolta a chi avesse già acquistato il prodotto incriminato è chiara e perentoria: "Non consumatelo". Il rischio di gravi conseguenze per l'organismo è alto: i disturbi vanno dal vomito alla diarrea, fino alla febbre. Se queste reazioni dovessero manifestarsi è assolutamente consigliato consultare il proprio medico di fiducia. Chi invece ha acquistato il prodotto ma non lo ha ancora consumato può riportarlo nel punto vendita in cui lo ha preso o rivolgersi al Servizio di assistenza clienti per chiedere il rimborso.