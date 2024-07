Le date dei saldi estivi quest'anno, regione per regione

È l'ora degli attesissimi saldi estivi. Quest'anno gli sconti cominciano il primo sabato di luglio (ma non ovunque), una data tradizionalmente segnata sul calendario di molti cittadini amanti dello shopping: i saldi, infatti, rappresentano un'ottima opportunità per acquistare abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi ridotti. In molte regioni italiane, i saldi dunque iniziano sabato 6 luglio 2024 e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre. In alcune zone, come le province autonome di Trento e di Bolzano, ci sono invece delle variazioni. La durata e le modalità dei saldi possono infatti variare da regione a regione. Ecco tutto quello che c'è da sapere: le regole per negozianti e consumatori e le date dei saldi estivi nei singoli territori.

Saldi estivi 2024: le regole per negozianti e consumatori

Le regole delle vendite di fine stagione sono sempre le stesse, come ricordano Federazione moda Italia e Confcommercio. I commercianti hanno l'obbligo di esporre chiaramente, accanto a ogni prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. Alcuni negozi possono far accedere i clienti iscritti a programmi di fedeltà a sconti in anteprima. È fondamentale che le informazioni sugli sconti siano veritiere sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei prezzi indicati nei negozi. I commercianti non possono indicare prezzi diversi e devono essere pronti a dimostrare la veridicità delle informazioni agli organi di controllo. Gli articoli in saldo devono essere separati da quelli venduti a prezzo pieno. In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha il diritto di richiedere la sostituzione dell'articolo o il rimborso del prezzo, purché esibisca lo scontrino, che è quindi importante conservare.

Per quanto riguarda i cambi, la possibilità di restituire un capo acquistato è generalmente a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia difettoso o non conforme. In questo caso, il negoziante è obbligato a riparare o sostituire l'articolo e, se ciò non è possibile, a ridurre il prezzo o a restituire l'importo pagato. Il consumatore deve però denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. Non c'è obbligo per i negozi di consentire la prova dei capi in saldo: questa decisione è lasciata al titolare. I pagamenti con carta di credito devono essere sempre accettati. Gli articoli in saldo devono essere stagionali o di moda, soggetti a rapido deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

Quando iniziano i saldi estivi 2024: il calendario regione per regione

Di seguito, il calendario dei saldi estivi 2024 regione per regione (in ordine alfabetico).

Abruzzo - I saldi estivi 2024 iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni, con vendite promozionali consentite tutto l'anno;

Basilicata - I saldi partono il 6 luglio e terminano il 4 settembre, con divieto di promozioni di 30 giorni prima della data di inizio saldi;

Calabria - A partire dal 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 15 giorni prima;

Campania - I saldi iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni: sono vietate le promozioni 30 giorni prima;

Emilia-Romagna - Dal 6 luglio per un periodo di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima;

Friuli Venezia Giulia - Qui le vendite iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni: promozioni consentite tutto l'anno;

Lazio - A partire dal 6 luglio per sei settimane, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

Liguria - I saldi iniziano il 6 luglio e durano fino al 19 agosto, con divieto di promozioni 40 giorni prima;

Lombardia - Dal 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima:

Marche - I saldi partono il 6 luglio e terminano il 1° settembre, vietate le promozioni 30 giorni prima;

Molise - Iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima e dopo;

Piemonte - I saldi estivi iniziano il 6 luglio e finiscono il 31 agosto, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

Puglia - Dal 6 luglio al 15 settembre, con divieto di promozioni 15 giorni prima;

Sardegna - I saldi iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 40 giorni prima;

Sicilia - Dal 6 luglio al 15 settembre, con promozioni consentite tutto l'anno;

Toscana - I saldi iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

Umbria - Dal 6 luglio per 60 giorni, con promozioni consentite tutto l'anno;

Valle d'Aosta - I saldi estivi iniziano il 6 luglio e finiscono il 30 settembre, con un divieto di promozioni 15 giorni prima;

Veneto - Dal 6 luglio al 31 agosto, con divieto di promozioni 30 giorni prima.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano ci sono delle variazioni sulle date dei saldi estivi rispetto al resto d'Italia. Nel dettaglio:

Trento e provincia - Saldi per 60 giorni: i commercianti determinano liberamente i periodi.

Per l'Alto Adige, invece: